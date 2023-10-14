Виплати для ВПО за новими правилами – хто має право на допомогу від держави

Порядок призначення та виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб зазнав змін. Українцям розповіли про виплати для ВПО за новими правилами

В Україні діятиме новий порядок надання допомоги переселенцям Це відбулося через зміни, внесені постановами Кабміну.

“Судячи змін, держава змінила підхід у наданні допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. В Україні встановили спеціальні критерії для продовження виплати допомоги та обмежили її виплату часовими рамками”, – каже Олена Нечеснюк, юристка з питань ВПО БФ “Право на захист”

Для РБК-Україна вона пояснює, який порядок виплат для ВПО від держави тепер діятиме в Україні. Про це розповідає НСН.

Виплати для ВПО, які отримували допомогу до 1 серпня 2023 року

Внутрішньо переміщеним особам, які отримували допомогу до внесення відповідних змін, з 1 серпня 2023 року виплату допомоги автоматично продовжено на один шестимісячний період без можливості подальшого продовження виплати.

При цьому виплати для ВПО на проживання не продовжені особам, які:

перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

були засуджені за вчинення окремих кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України або оголошені в розшук;

повернулися до покинутого місця проживання.

Також передбачено критерії, за наявності яких переселенець не отримуватиме надалі допомогу на проживання. Так, з 1 вересня 2023 року виплата допомоги припиняється внутрішньо переміщеним особам, якщо за результатами верифікації встановлено, що після 15 липня 2023 року особа:

придбала транспортний засіб, якому менше ніж 5 років, за винятком мопеда, причепа тощо;

придбала нерухоме майно, цінні папери, тощо на суму більше ніж 100 тис. грн;

має на депозитному банківському рахунку більше ніж 100 тис. грн, або ОВДП на таку ж суму;

придбала безготівкову та/або готівкову іноземну валюту, банківські метали на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн;

має у власності придатне для проживання житло, що розташоване на території населених пунктів, що не включені до переліку територій де ведуться бойові дії або які перебувають в окупації;

перебувала та після внутрішнього переміщення перебуває на повному державному утриманні в дитячому будинку, школі-інтернаті, геріатричному пансіонаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю тощо.

Ці критерії стосуються безпосередньо особи, у якої виникли описані обставини, та не поширюються на інших членів родини. Допомога на проживання є індивідуальною виплатою, тому рішення про відмову в продовженні виплат, за наявності відповідних підстав, має прийматися окремо щодо кожної людини.

Виплати для ВПО за новими правилами – хто має право на допомогу від держави

Виплати для ВПО, які звертаються за нею вперше з 1 серпня 2023 року

Внутрішньо переміщеним особам, які вперше звернулися за призначенням допомоги на проживання з 1 серпня 2023 року, така допомога призначається на 6 місяців з можливістю продовження на другий шестимісячний період.

Допомога на проживання призначається внутрішньо переміщеним особам:

які перемістилися (повторно перемістилися) з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації;

у яких житло зруйноване або непридатне для проживання та інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України (за технічної можливості), або щодо якого подано документальне підтвердження органом місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Допомогу також призначають дитині, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Власне, до внесення відповідних змін це положення не було закріплене в законодавстві. Після внесення змін питання отримання допомоги дитиною, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи після її переміщення, вже є прямо врегульованим.

Разом з тим, встановлено умови, за наявності яких внутрішньо переміщеній особі, яка вперше звернулися за призначенням допомоги з 1 серпня 2023 року, не може бути призначено допомогу на перший шестимісячний період. Такі умови є аналогічними тим, що застосовуються і до внутрішньо переміщених осіб, які отримували допомогу до 1 серпня 2023 року.

Продовження допомоги ВПО, які звертаються за її призначенням вперше з 1 серпня 2023 року на другий 6-місячний період

Виплата допомоги на проживання продовжуватиметься автоматично за наявності таких умов:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

у складі сім’ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно); громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними; особи з інвалідністю; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг, студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які не мають реєстрації місця проживання в гуртожитках;

у складі сім’ї є непрацююча працездатна особа, яка протягом перших шести місяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася/зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна, зареєструвалася як фізична особа – підприємець/або отримала допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання) та середньомісячний дохід якої протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

уповноважена особа/отримувач, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Виплати для ВПО, які звертаються за її призначенням вперше з 1 листопада 2023 року

З 1 листопада 2023 року допомога на проживання призначатиметься на сім’ю, а не виплачуватиметься безпосередньо кожній внутрішньо переміщеній особі. Допомога виплачуватиметься щомісяця одному з членів сім’ї – уповноваженій особі.

Головні проблеми, з якими звертаються ВПО щодо виплат

Більшість звернень до юристів Благодійного фонду “Право на захист” наразі стосується припинення виплати допомоги на проживання у зв’язку перевищенням встановленого терміну перебування за кордоном.

Положеннями чинного Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам визначено, що допомога уповноваженій особі або отримувачу не призначається, якщо особа на дату звернення по допомогу перебували за межами території України більш як 30 календарних днів підряд або більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги.

До періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування або реабілітації, що підтверджується відповідними документами, а також дні перебування за кордоном з таких причин, як хвороба уповноваженої особи/отримувача, смерть членів їх сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 18 років, перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах.

Тобто, описані вище підстави перебування особою за кордоном не обмежені в часі та не відносяться до періоду перебування за кордоном. Однак вони мають бути підтвердженні відповідними документами. При цьому вимоги до форми та змісту таких документів не прописані.

У разі наявності в уповноваженої особи/отримувача обґрунтованих причин для продовження строку перебування за кордоном понад 30 календарних днів підряд або більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги ВПО звертається з відповідною заявою та підтвердними документами або безпосередньо до органу соціального захисту населення/уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адміністративних послуг.

Або з використанням поштового/ електронного зв’язку (за технічної можливості з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) за місцем обліку як внутрішньо переміщена особа.

У такому разі строк перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном може бути збільшено до 60 днів підряд або 90 днів сукупно і виплата допомоги поновлюється з місяця її припинення.

В цьому випадку строк перебування за кордоном продовжується до 60 днів та 90 днів відповідно за наявності в особи обґрунтованих причин перебувати за кордоном.

Для цього необхідно звернутися органу соціального захисту населення/уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адміністративних послуг з документальним підтвердженням наявності обґрунтованих причин для продовження строку. Оцінка обґрунтованості причин здійснюватиметься органом соціального захисту населення/уповноваженою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адміністративних послуг.

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