В Україні 3 жовтня набрав чинності закон №3379-IX, яким передбачені зміни щодо умов відпусток та виплат військовим, рятувальникам і поліцейським.

Зокрема, у законі регламентується порядок виплати компенсації за невикористану відпустку військовослужбовцям і поліцейським та порядок виплати особливих винагород й одноразових грошових допомог.

Детальніше про це розповідає НСН з посиланням на АрміяInform та ligazakon.net.

Відпустки військовослужбовців та компенсації за них

Норму про відпустку військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії для лікування у зв’язку з хворобою або після поранення доповнили правилом, за яким у разі направлення військовослужбовця на лікування за кордон загальний час його перебування на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоров’я до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати дванадцяти місяців підряд.

Крім того, встановлено, що у рік звільнення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі не використані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки (передбаченої ст. 16-2 Закону України «Про відпустки»). Раніше компенсація виплачувалася за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, зокрема військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

У разі ненадання військовослужбовцям щорічної основної відпустки у зв’язку з настанням особливого періоду або воєнного стану така відпустка буде надаватися після закінчення таких періодів (раніше Закон говорив про надання «у наступному році»).

Новою стала норма, за якою у разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація за всі не використані ними за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки (передбаченої ст. 16-2 Закону України «Про відпустки»), виплачується членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців.

Грошова допомога для комбатантів-іноземців

Цим Законом також передбачається поширення положення щодо грошового забезпечення та надання відпусток військовослужбовцям на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в ЗС України.

Так, пункт 2 статті 15 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» викладено у такій редакції: «Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:

50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби — які звільняються з військової служби:

за станом здоров’я;

за власним бажанням під час дії воєнного стану (для військовослужбовців з-поміж іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України)».

Виплати військовослужбовцям при звільненні зі військової служби

Законодавці також уточнили правила надання одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби (крім строкової). Для такої допомоги встановили кілька варіантів розмірів:

50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;

50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше;

25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше;

50% місячного грошового забезпечення

Перелік відповідних категорій одержувачів та підстави надання їм указаної допомоги названо у п. 2 ст. 15 Закону №2011.

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за період такої служби з дня їх призову на військову службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували, крім тих осіб, які при попередньому звільненні з військової служби не набули права на отримання такої грошової допомоги.

6000 грн — строковикам, 2350 — курсантам

Законом встановлено також виплату щомісячної винагороди за особливості проходження служби під час дії воєнного стану (особливого періоду) військовослужбовцям строкової військової служби. Її розмір складає 6000 гривень та виплачується на умовах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

У документі зазначається, що курсантам вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу, щомісячно виплачується винагорода за особливості проходження служби (навчання) під час дії воєнного стану (особливого періоду) у розмірі 2350 гривень на умовах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Виплати та відпустки поліцейських

Не оминув новий Закон увагою і співробітників Нацполіції. Зокрема установили: поліцейським, які звільняються зі служби в поліції за власним бажанням, за віком, за станом здоров’я (через хворобу) або у зв’язку зі скороченням штатів чи проведенням організаційних заходів, у році звільнення, за їх бажанням, надається щорічна основна відпустка з наступним звільненням, тривалість якої обчислюється пропорційно з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожний повний місяць служби в році звільнення. Датою звільнення поліцейського в цьому разі є останній день відпустки.

Як і раніше, при звільненні поліцейського зі служби в поліції проводиться відрахування з грошового забезпечення надмірно нарахованої частини щорічної відпустки за час невідпрацьованої частини календарного року. Новою стала норма, за якою у разі загибелі (смерті) поліцейського таке відрахування не проводиться.

Уточнили правила, за якими поліцейським при звільненні зі служби в поліції виплачується грошова компенсація за всі не використані під час проходження служби дні. А саме:

щорічних основної та додаткової оплачуваних відпусток поліцейського;

щорічної додаткової відпустки особам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

У разі загибелі (смерті) поліцейського грошова компенсація за всі невикористані ним дні відпусток виплачується членам його сімґї.

Також установили, що за поліцейськими, захопленими у полон або заручниками, а також інтернованими у нейтральних державах або зниклими безвісти за особливих обставин, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інших видів грошового забезпечення. Сім’ям таких поліцейських щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення. Але ці правила не поширюються на поліцейських, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби.

Виплати рятувальникам

За особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або захопленими заручниками, а також зниклими безвісти за особливих обставин, зберігається грошове забезпечення за останнім місцем проходження служби в розмірі посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які мають постійний характер, та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім’ям зазначених осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту щомісячно виплачується грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених КМУ. Ці правила не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту із списків особового складу органу (підрозділу) цивільного захисту.

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