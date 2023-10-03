Розширено перелік військових, які найближчим часом отримають додатково від 2,3 до 100 тис грн

Міністерство оборони України збільшує перелік військових, які отримують додаткову винагороду. Про це йдеться на офіційному сайті міністерства 3 вересня, передає НСН.

Серед інших збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Перелік військових, які отримають додаткову винагороду

Найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:

100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

100 000 гривень – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Строковики – 6 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Курсанти – 2 350 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.

Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.

Довідково

Джерело змін:

Наказ Міністерства оборони України № 566 “Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам”.

Інші документи, які регламентують виплати військовослужбовцям:

Закон України від 28 червня 2023 року № 3161-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану”.

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану”.

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