Кабінет Міністрів обмежує повноваження омбудсмена з питань зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців. Хто виконуватиме ці функції

Кабмін обмежує повноваження Уповноваженого питань осіб, зниклих безвісти за особливих обстави. Після цього рішення він вирішив подати у відставку.

Як повідомив сам уповноважений Олег Котенко, таке рішення уряд ухвалив на засіданні 12 вересня, інформує НСН.

Він зазначив, що перемовини з рф про повернення тіл тепер вестиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Водночас діяльність пошукових груп перейде у відання Генштабу ЗСУ, а роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти (який створив Котенко) відтепер вестиме Міністерство внутрішніх справ.

Кабмін обмежив повноваження омбудсмена з питань зниклих безвісти – хто тепер цим займатиметься

Котенко висловив подяку всім, хто допомагав Офісу уповноваженого: своїй команді, державним органам, іноземним посольствам та міжнародним організаціям.

«Багато планів ми поки не встигли реалізувати, але сподіваємось, що робота з пошуку зниклих буде продовжуватись державою до тих пір, поки не буде знайдено та повернуто всіх жертв цієї жахливої війни», — підкреслив Котенко.

Уповноважений зазначив, що наразі перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку.

Надалі Котенко та його команда допомагатимуть членам сімей зниклих безвісти вже у форматі громадської роботи.

Що передувало?

Ще 10 серпня Котенко в коментарі hromadske казав, що Кабмін планує ліквідувати офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. За даними джерел «Цензору», Котенка запросили до МВС, але він відмовився від нової посади.

Після цього в Мінреінтеграції заявляли, що про ліквідацію самої посади уповноваженого та звільнення Олега Котенка не йдеться. Функції Офісу, як зазначалося, просто передадуть іншим відомствам.

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