Зеленський підписав закон щодо зарплат полонених – деталі

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зарплат полонених. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає НСН.

Закон №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських, які потрапили в полон, та членів їх сімей підписано президентом 2 жовтня.

Документом пропонується зберегти грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин, та можливість виплати їхнім сім’ям.

При цьому, дія закону не стосуватиметься тих, хто добровільно здався у полон або самовільно залишив місця служби.

Також закон містить уточнення:

порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських.

Окрім цього, законом удосконалено порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Окрім того, військовослужбовцю на підставі висновку ВЛК надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення.

Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва).

Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустці для лікування становить не менше тижня та не може перевищувати в цілому чотирьох місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Що відомо про закони стосовно підтримки військових

Найближчим часом Верховна Рада планує розглянути низку законопроєктів, про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, запровадження єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також окремого статусу захисника і захисниць України.

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