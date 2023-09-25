Нарахування у військовослужбовців не зменшується через сплату податків. Іншими словами, вони отримують повне грошове забезпечення. Цей механізм описаний у низці статей Податкового кодексу України. Про це повідомляє Інформатор, передає НСН.

Чи вираховують з зарплат військових ПДФО – відповідь Мінфіну

Як зазначено у Міністерстві фінансів України, відповідно до пункту 168.5. статті 168 Податкового кодексу України, суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, а також визначених Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” членами сім’ї, батьками, утриманцями загиблого (померлого) військовослужбовця, у зв’язку з виконанням обов’язків під час проходження служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

Надходження від податків фізичних осіб розподіляються у пропорції:

79% (місцеві бюджети),

21% (держбюджет).

Рішення тимчасово перенаправити отриманий ресурс від військового ПДФО на розвиток ОПК в цілому та купівлю дронів з одночасним відшкодуванням такої суми військовим та створенням ряду компенсаторів для вирівнювання бюджетних диспропорцій на рівні громад, дозволить не розпорошувати бюджетні кошти на непріоритетні під час війни речі. При цьому місцеві бюджети в жодному разі не залишаться недофінансовані. Ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік формуватиметься шляхом надходження ПДФО (орієнтовно 237 мільярда гривень), базової дотації (21,1 мільярда гривень) та додаткової дотації (33,4 мільярда гривень). Сумарно це складає більше ніж 290 мільярдів гривень. Це на 75 мільярда гривень більше від ресурсу 2021 року, коли військовий ПДФО в структурі місцевих бюджетів був трохи більше ніж 6%.

Додаткова дотація дасть можливість надати підтримку громадам, в яких зменшується надходження до бюджетів. У переважній більшості це може стосуватись тимчасово окупованих громад або громад, на території яких ведуться/велися бойові дії. Такі місцеві бюджети і в 2023 році отримують додаткову дотацію за результатами виконання бюджетів.

На сьогодні між місцевими бюджетами розподілено 14,7 млрд грн, з них для тимчасово окупованих та на яких ведуться/велися бойові дії 9,8 млрд грн.

Навіть зараз за умови суттєвих залишків на рахунках місцевих органів влади (станом на 1 вересня 2023 року – 201,8 млрд грн) у серпні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,6 млрд грн, що становить 88,8 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема: базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань та додаткові дотації перераховано в сумі 897 млн грн.

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