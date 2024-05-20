Гуманітарною організацією СARE буде видаватись грошова допомога для ВПО на Одещині. Як подати реєстрацію на виплату

Міжнародна гуманітарна організація СARE за підтримки уряду Канади розпочинає реєстрацію на виплату багатоцільової грошової допомоги для внутрішньо переміщених людей, які проживають в Білгород-Дністровській територіальній громаді (Білгород-Дністровський Район) та які не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій з 1 лютого 2024 року.

Пр це розповідають Новини України – НСН з посиланням на CARE Ukraine.

Розмір допомоги на одного члена сім’ї складатиме 3600 грн на місяць. Підтримка передбачена на три місяці, але уся фінансова допомога виплачуватиметься одним платежем: 10800 грн на кожного члена сім’ї.

Реєстрація буде відбуватися з 23 по 24 травня м. Білгород-Дністровський , вул. Олімпійська, 29.

Грошова допомога для ВПО на Одещині від Care – хто може отримати

Хто може реєструватись:

ВПО, які проживають в Білгород-Дністровській територіальній громаді, та які не отримували грошову домогу від інших міжнародних організацій з 1 лютого 2024 відповідають наступним критеріям вразливості:

Сім’ї, в яких є особи, що мають хронічні захворювання/медичні умови та/або потребують дорогого лікування чи догляду.

Сім’ї, в яких є вагітні або годуючі жінки – до 2-х років.

Сім’ї з 3 і більше дітьми та/або з новонародженими дітьми до 2 років.

Сім’ї, в яких є люди з інвалідністю 1 та 2 групи , у тому числі діти з інвалідністю до 18 років/інвалідність з дитинства.

Сім’ї з одинокими батьками (одинока мати, одинокий батько).

Люди похилого віку (60+).

Перелік документів для отримання допомоги::

паспорт громадянина України,

ідентифікаційний код,

довідку ВПО,

свідоцтво про народження дітей,

документи, що підтверджують статус (посвідчення, довідки про захворювання, інвалідність та інше),

банківські реквізити (IBAN номер)

Підписана згода на обробку персональних даних,

Пакет документів має бути на кожного члена сім’ї. На реєстрації може бути присутній тільки хтось один із сім’ї.

Реєстрація відбуватиметься тільки на місцях.

«Ще раз нагадуємо, що CARE.Ukraine не проводить онлайн реєстрацій і не надсилає повідомлень у месенджерах з зовнішніми посиланнями. Реєстрація не гарантує отримання допомоги», – наголосили у CARE Ukraine.

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