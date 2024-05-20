Або на війні, або втекли, або бояться: у Кривому Розі на «АрселорМіттал» чоловіків замінюють жінки

У Кривому Розі на «АрселорМіттал» – заводі, який є найбільшим гірничо-металургійним підприємством України (це колишня «Криворіжсталь»), шалений брак персоналу. Керівництво навіть каже про можливу зупинку заводу. Така ситуація виникла через війну.

Про неї пише видання Financial Times, яке поспілкувалося з виконавчий директор підприємства Мауро Лонгобардо, передають Новини України – НСН.

Найбільше гірничо-металургійне підприємство України “АрселорМіттал Кривий Ріг” змушене залучати до роботи жінок через масовий призов чоловіків на військову службу – каже Мауро Лонгобардо

За його словами, з лютого 2022 року до Сил оборони мобілізували майже 3,5 тисяч співробітників заводу. Загалом на підприємстві працює 18 тисяч людей.

Якщо мобілізація триватиме, у нас буде замало персоналу для роботи. Ми говоримо тут про існування компанії, – заявив виконавчий директор

Financial Times зазначає, що активний прийом жінок на роботу спрямований на заміну не лише мобілізованих чоловіків, а й тих, хто незаконно виїхав з України після початку російського вторгнення у лютому 2022 року.

Крім того, багато чоловіків просто бояться зараз влаштовуватися офіційно на роботу. Адже згідно з українським законодавством, для працевлаштування чоловікам необхідно зареєструватися у військкоматі.

Цей момент також впливає на співвідношення чоловіків та жінок у колективі, – пише Financial Times

Газета звертає увагу на те, що жінки працювали на “АрселорМіттал Кривий Ріг” і до початку повномасштабної війни. Однак раніше вони переважно займали адміністративні посади. Тепер українки все частіше займаються фізичною працею.

Зараз у Кривому Розі на «АрселорМіттал» навіть збільшили обсяги виробництва

Між тим, згідно із офіційними заявами пресслужби компанії, поки що не все так погано у металургійного комбінату. Промисловий гігант навіть у квітні 2024 року запустив дві коксові батареї та доменну піч – це дозволило збільшити виробництво сталі та прокату.

Про це повідомляли нещодавно у пресслужбі компанії.

Після ремонту було відновлено роботу доменної печі № 6, а також розпочато виробництво коксу на коксових батареях № 3 і 4, – йшлося у повідомленні

Зазначається, що це дозволило збільшити виробництво сталі та прокату: у порівнянні з квітнем 2023 виробництво сталі виросло на 90% (з 86 до 163 тис тонн), прокату – на 95% (з 78 до 152 тис тонн).

Обсяги виробництва зросли і в порівнянні з березнем 2024 року – чавуну вироблено більше на 28%, сталі – на 31%, прокату – на 31%, – заявили в компанії Гірничий департамент також зміг суттєво наростити виробництво залізорудного концентрату як в порівнянні з попереднім місяцем – на 14%, так і порівняно з квітнем минулого року – на 112% (з 351 тис. тонн до 744 тис. тонн), – додали в “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

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