З наступного року великій кількості ВПО припинять виплати – кому планують залишити

З наступного року великій кількості ВПО припинять виплати. Але держава має продовжити їх вразливим категоріям переселенців. З цього приводу відбулася нарада, повідомляють у Мінреінтеграції 16 листопада, передає НСН.

Під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулася нарада за участі представників Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінфіну, Офісу Омбудсмана та коаліції громадських організацій.

Захід мав на меті узгодити подальшу політику держави щодо підтримки малозахищених осіб з-поміж внутрішніх переселенців.

Великій кількості ВПО припинять виплати

Ця необхідність зумовлена тим, що з наступного року постановою від 11 липня 2023 року № 709 передбачено припинення виплат на проживання великій кількості ВПО. З огляду на це Віцепрем’єрка порушує питання щодо можливості продовження виплат для найбільш незахищених категорій ВПО.

Учасники наради опрацьовували зауваження та пропозиції до відповідного проєкту постанови Кабміну.

Ми маємо охопити цілеспрямованою державною підтримкою найбільш вразливих внутрішньо переміщених осіб, – зазначила Ірина Верещук

За результатами наради Віцепрем’єрка доручила відповідальним відомствам взяти на контроль кінцевий варіант документа. Щоб усі пропозиції, озвучені посадовцями та представниками громадських організацій, були опрацьовані.

Вже наступного тижня всі зацікавлені сторони знову зберуться, щоб спільно обговорити подальші кроки для можливості продовження виплат з метою підтримки малозахищених внутрішніх переселенців.

Кому планують продовжити виплатм ВПО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виплати планують продовжити таким категоріям ВПО:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Крім того Ірина Верещук закликала продовжити виплати жінкам, які мають дітей дошкільного віку і проживають у регіонах, де не працюють дитячі садочки. Адже у таких умовах їм важко влаштуватися на роботу.

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