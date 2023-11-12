Коли у листопаді будуть виплати ВПО – розповіли в Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції розповіли, коли у листопаді будуть виплати ВПО, передає НСН.

Згідно з оприлюдненою на офіційному сайті інформацією, на виплати ВПО у першому періоді листопада наразі передбачено майже 5,8 мільярда гривень.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Це питання обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук 10 листопада

Коли у листопаді будуть виплати ВПО

Як повідомив представник Мінсоцполітики, платіжні документи на виплати ВПО у першому періоді поточного місяця будуть направлені до Держказначейства 15 листопада. Після цього протягом кількох днів гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців.

«На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість внутрішньо переміщених осіб з питаннями щодо виплат допомоги на проживання. Дуже важливо, щоб виплати ВПО надходили людям вчасно. Досить часто – це єдині кошти, на які вони можуть розраховувати», – зазначила Ірина Верещук

Якщо у вас є питання щодо виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

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