Деяким переселенцям, яких розмістили в інтернатних закладах України, припинили виплачувати допомогу. Як повернути виплати ВПО даній категорії пояснили в Мінреінтеграції

В уряді закликають звертатися зі скаргами на гарячу лінію.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У 154 інтернатних закладах знайшли прихисток понад 5 тисяч переселенців. Значна частина з них – внутрішньо переміщені особи. Аби люди отримували належні їм виплати, фахівець із соціальної роботи одного з пансіонатів звернулася до Мінреінтеграції.

“Деяким особам, які перемістилися до пансіонату і раніше не перебували на повному державному забезпеченні, припинені виплати. Чи мають право на допомогу на проживання особи, які до поселення в інтернаті перебували вдома або в лікарні?”, – йдеться у повідомленні.

Виплати ВПО – в Мінреінтеграції пояснили, як повернути допомогу одній з категорій переселенців

Що робити, якщо відмовляють у виплатах

На виплати мають право особи, які до переміщення та взяття їх на повне державне утримання на новому місці, проживали у власному житлі або перебували в лікарні.

Така внутрішньо переміщена особа має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою про поновлення (призначення) допомоги на проживання.

Зазначається, що в разі відмови в таких виплатах, слід звертатися:

до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером – 15-48;

на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером – (066) 813-62-39.

Виплати переселенцям в Україні

Після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, держава ввела допомогу для тих українців, які були вимушені залишити свої домівки та виїхати в більш безпечні райони. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень – для всіх інших внутрішніх переселенців (мова не йде про тих, хто виїхав за кордон, – ред.).

Відомо, що з 1 листопада в за стосунку “Дія” буде тимчасово недоступною послуга “Допомога для ВПО”.

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