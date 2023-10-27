Що зміниться у виплатах ВПО з 1 листопада – інформація для внутрішніх переселенців

Яких змін очікувати у виплатах ВПО з 1 листопада. На що варто звернути увагу внутрішнім переселенцям.

Про це інформує НСН з посиланням на Факти.

З 1 листопада 2023 року за оформленням допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по допомогу.

Нововведення мало набути чинності з 1 серпня 2023 року, проте згодом уряд відтермінував його до 1 листопада.

Виплати ВПО подовжили автоматично

Виплати для ВПО 1 серпня автоматично продовжили на пів року – до кінця січня 2024-го. Після цього періоду виплату знову переглянуть.

Щоб продовжувати отримувати виплати, не потрібно знову звертатися до центрів соціальної підтримки – все робиться автоматично.

Допомога виплачується 15 та 28 числа щомісяця.

Кому припинили виплати

Нагадаємо, що з вересня для деяких категорій переселенців скасували виплати. Йдеться про ВПО, які:

мають депозит у понад 100 тис. грн;

перебувають за кордоном понад місяць без поважної причини;

мають житло не на територіях, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м кв. на одного члена сім’ї; або ж придбали житло вартістю понад 100 тис. грн;

придбали автомобіль, якому менш як п’ять років;

купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тис. грн.

Також не мають право отримувати допомогу люди, які:

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

засуджені за державну зраду чи кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України або оголошені в розшук;

повернулися до покинутого місця проживання.

Кому відновлять виплати ВПО

Раніше в ефірі Єдиних новин міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що під час перевірки встановили, що є близько 10 тис. осіб, які вказані в реєстрах РАЦСу як померлі. Їм поновлять виплати.

Також надаватимуть допомогу тим власникам зруйнованого житла, яким її помилково припинили.

Відновлять виплати тим ВПО, хто повернувся з-за кордону, але не повідомив про це органи соцзахисту.

Продовжать надання грошової допомоги власникам зруйнованого житла, які нікуди не переміщувалися і мають право на виплати.

Нагадаємо, що допомога для внутрішньо переміщених осіб становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших осіб — 2 тис. грн.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб, які отримують соціальні виплати. Для державного бюджету – це друга стаття за видатками після видатків на оборону.

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