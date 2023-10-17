Деякі категорії українців можуть отримати виплати 3100 грн. Хто має право на допомогу і як подати заявку на отримання коштів

В Україні ветерани війни, члени сімей загиблих та ветеранів війни, які набули цього статусу до 24 серпня, у разі не отримання виплати до Дня Незалежності України, можуть оформити допомогу.

Програма діє до 1 жовтня.

За її отриманням треба звернутися до органів Пенсійного фонду України або до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) до 1 листопада.

Про це йдеться в заяві Міністерства у справах ветеранів, інформує НСН.

Деякі українці можуть отримати виплати 3100 грн – строк подачі заявки до 1 листопада

У Мінветеранів повідомили, що особам, які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, разова грошова допомога до Дня Незалежності України виплачується за їхнім особистим зверненням до територіальних органів ПФУ за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебуванням) або в ЦНАП та за даними про поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку.

Так, якщо вам до 24 серпня було встановлено статус та видано відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримали разової грошової виплати до Дня Незалежності, потрібно звернутися до 1 листопада до органів Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг, пояснили в Мінветеранів.

Як ми розповідали раніше, Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк розповіла, чи оподатковуються кошти, отримані у якості компенсації за пошкоджене житло

Кошти від держави, отримані у якості компенсації за пошкоджене або знищене житло по програмі “єВідновлення”, не оподатковуються і не впливають на отримання субсидій та інших виплат.

Громадянам, які отримують ці виплати, нічого не потрібно сплачувати як податок до бюджету.

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