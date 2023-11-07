Чи можуть ВПО претендувати на декілька видів соціальної допомоги одночасно — пояснення

Юристи пояснили, чи мають право внутрішньо переміщені особи в Україні претендувати на декілька видів соціальної допомоги одночасно

Відповідне роз’яснення надали фахівці “Юридичного порадника для ВПО“, інформує НСН.

Чи можуть ВПО одночасно отримувати допомогу на проживання та допомогу малозабезпеченим сім’ям

Найперше юристи радять розібратися у кожному з видів соціальної допомоги.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам призначається для забезпечення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб із числа незахищених верств населення та стимулювання до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб працездатного віку.

Тобто ціль цієї допомоги — підтримка осіб, які через війну змушені були покинути свої домівки і переміститися до інших регіонів України.

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України, а також інші малозабезпечені сім’ї.

Малозабезпеченою вважається сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Ціль цієї допомоги — підтримка осіб, які мають скрутне матеріальне становище.

Тобто для призначення цих двох допомог беруться до уваги різні критерії: якщо для допомоги на проживання ВПО першочерговим є факт внутрішнього переміщення особи, яка звертається за цією допомогою, то для малозабезпечених — матеріальне становище.

Чи можуть ВПО претендувати на декілька видів соціальної допомоги одночасно

Важливо, що розмір допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Це означає, що при зверненні до органів соціального захисту населення за призначенням допомоги малозабезпеченій сім’ї в декларації про доходи та майновий стан не потрібно вказувати допомогу на проживання ВПО.

Якщо особа вже отримує будь-який із видів державної допомоги, які призначаються органами соціального захисту населення, відомості про розмір допомоги враховуються цим органом без необхідності її декларування.

Висновок: законодавством не заборонено отримувати кілька видів державних соціальних допомог одночасно. Призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї не потягне за собою скасування виплат на проживання внутрішньо переміщеним особам, оскільки:

для призначення допомоги малозабезпеченим беруться до уваги майнові критерії (дохід сім’ї, наявність житла, авто, здійснені витрати тощо);

розмір допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї зокрема.

Як відомо, з 1 листопада в Україні змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам.

Нові правила оформлення виплат стосуються внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави.

Зокрема, тепер для оформлення виплат ВПО має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям та 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Також відомо, що з 1 листопада в “Дії” тимчасово недоступна послуга “Допомога для ВПО”. Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством соціальної політики оновлюють сервіси.

В міністерствах обіцяють, що скоро послуга стане ще зручнішою.

Якщо необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у “Дії” не працює, можна зробити це офлайн.

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