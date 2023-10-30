Соцвиплати і грошова допомога з 1 листопада: в останній місяць осені деякі українці отримають додаткові виплати. До того ж уряд продовжить надавати грошову допомогу переселенцям і іншим постраждалим внаслідок війни.

Про це йдеться в матеріалі NV, передає НСН.

Виплати ВПО продовжаться

Терміни виплат ВПО були автоматично продовжені 1 серпня на півроку (до кінця січня 2024 року). Після цього періоду виплати знову переглянуть.

Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис грн;

для інших осіб — 2 тис грн.

Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.

Переселенцям, яким помилково призупинили допомогу, відновлять виплати ВПО

Власникам зруйнованого житла, які нікуди не переміщалися і мають право на виплати ВПО, у листопаді продовжать відновлювати виплати. З цією метою органи соцзахисту отримують відомості з реєстру зруйнованого та пошкодженого майна.

Раніше власникам зруйнованого житла помилково припинили виплачувати допомогу. Справа в тому, що триває верифікація виплат ВПО, за результатами якої частині отримувачів їх скасували. Оскільки це відбувалося автоматично через перевірку різних реєстрів, певну частину виплат скасували помилково.

Крім цього відновлять виплати ВПО особам, які за реєстрами РАЦСів помилково вважалися померлими, і тим, хто повернувся з-за кордону, проте дані про це не зафіксували.

Виплати від ООН збільшили: хто і як може отримати допомогу

Розмір грошової допомоги від ООН в Україні збільшили до 3600 грн на місяць (10800 грн за три місяці).

Крім цих виплат у листопаді можна отримати також грошову допомогу для підготовки до зимового періоду — 2220 грн на людину (6660 грн за три місяці). Загалом кожен член сім’ї, яка підпадає під умови програми допомоги від ООН, може отримати 17460 грн.

Претендувати на допомогу можуть лише ті люди, які раніше не отримували виплат від жодної міжнародної організації в Україні та за умови, що дохід у їхній родині не перевищує 5400 грн на кожного.

Зареєструватися на грошову допомогу можуть три категорії людей:

переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року;

ті, хто не переміщувалися, але постраждали (втратили члена родини, домогосподарства постраждали від обстрілів, втратили засоби до існування) від воєнних дій в областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;

люди, що через воєнні дії виїхали, але потім повернулися додому, в тому числі й за кордону.

Також умовою участі в програмі є належність до категорії вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або декількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Для реєстрації мають бути присутні всі члени домогосподарства. У випадку, якщо член сім’ї не може прийти до центру збирання даних через обмежену мобільність, цю людину перенаправлять на дистанційну реєстрацію.

Звертатися можна за адресою у своєму регіоні. Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00—18:00).

Допомога від благодійних організацій

Благодійна організація Дукат / Cash for Refugees виплачує одноразову грошову допомогу українським сім’ям. Базовий розмір допомоги становить 4415 гривень, але він може бути й більшим, якщо прохачі нададуть відповідне документальне обґрунтування.

Одноразова грошова виплата надається вдовам (вдівцям) з Бучанського району Київської області. Щоб оформити заявку на допомогу від Cash for Refugees потрібно заповнити анкету за цим посиланням.

Згідно з програмою Естонської ради у справах біженців, українці, які постраждали від бойових дій можуть отримати багатоцільові виплати до 17 500 гривень на опалення (3600 гривень на місяць для однієї особи протягом 3-х місяців).

Допомога виплачується домогосподарствам у селах і селищах, які не можуть забезпечити себе опаленням на майбутню зиму. Щоб отримати виплати потрібно зв’язатися з організацією за номером: +38 067 105 28 03. Зробити це можна з понеділка по середу включно, з 9 до 12 години.

Компенсації за втрачений урожай

Постраждалі жителі Херсонщини та Миколаївщини, які втратили урожай внаслідок підриву Каховської ГЕС, мають право на компенсацію від держави. Рішення щодо виплати компенсацій облдержадміністрації мають ухвалити до 30 листопада 2023 року.

За втрачений урожай овочів на площі 0,01 га надається компенсація в розмірі 3318 грн. Жителям Херсонщини виплачуватимуть не більше ніж за 0,3 га (тобто максимум — 99 540 грн), жителям Миколаївщини — не більше як за 0,2 га (максимум — 66 360 грн).

Чи буде збільшення пенсії у листопаді

Остання індексація пенсій відбулася у березні 2023 року. Наступне зростання цих виплат очікується з 1 січня 2024 року. Проте основний перерахунок пенсій усе ж відбудеться у наступному році у березні.

У листопаді змін не передбачається. У ПФУ пояснюють, що для стабільного зростання соцвиплат, необхідно стабілізувати економіку і знайти додаткові джерела фінансування.

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