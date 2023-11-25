Змінено порядок виплат ВПО – про що мають знати переселенці

Змінено порядок виплат ВПО. Подробиці повідомила народна депутатка України від ЄС Ніна Южаніна, передає НСН.

Як саме змінили порядок виплат ВПО

Основні зміни

ВПО, які вперше звертаються за допомогою та перебували за кордоном понад 30 днів і повернулись в Україну, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну.

ВПО, які повернулись в Україну після 1 серпня 2023 року, але раніше втратили допомогу через перебування за кордоном понад 30 днів, виплату призначитимуть за особистим зверненням.

Це можливо через 15 робочих днів після повернення в Україну, виплата призначатиметься на 6 місяців.

ВПО, які після 01.08.2023 р. змушені були повторно залишити свої домівки через обов’язкову/примусову евакуацію (в тому числі через підрив окупантами Каховської ГЕС) зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців.

Якщо людина відмовилась від виплати, допомога на проживання буде призначатися повторно, якщо:

після припинення виплати допомоги, житло людини було знищено або пошкоджено;

людина повторно перемістилася з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф.

Виплати безробітним ВПО

Також є зміни, спрямовані на стимулювання ВПО працездатного віку до працевлаштування.

Зокрема, для тих ВПО, які не працюють протягом 3 місяців після призначення допомоги потрібно буде:

або стати на облік у Державній службі зайнятості,

або отримати іншу допомогу за програмами Мінекономіки щодо працевлаштування,

або ж працевлаштуватися, зареєструватися як ФОП чи отримати ваучер на навчання тощо.

Ці зміни закріплено Постановою КМУ від 21.11.2023 р. №1226.

Таким чином, держава шукає додаткові можливості для працевлаштування внутрішніх переселенців.

За даними Мінреінтеграції, 3,5 тисяч ВПО вже отримали ваучери на перенавчання (надається в розмірі, що не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 26840 грн в 2023 році).

Очевидно, ця категорія громадян розшириться, зазначила Южаніна.

Виплати роботодавцям, у яких працюють ВПО

Для роботодавців же діє програма надання грошової компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа ВПО.

Вона надається в розмірі 6700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати 2 місяців з дня працевлаштування особи.

Статистику від Мінекономіки маємо станом на вересень: у 2023 році виплачено 126 млн грн компенсації підприємцям, які взяли на роботу 10 тисяч ВПО. Але в Україні нараховується 4,9 млн ВПО, 3,6 млн з них стали такими після 24 лютого 2022 року. Тобто «вудочки» для працевлаштування переселенців поки що не дуже діють. Як на мене, доцільно переглянути умови надання такої допомоги, щоб вона була більш ефективною, резюмувала депутатка.

Ще новини України: Критерії для надання грошової допомоги ВПО хочуть змінити – кому можуть відмовити у виплатах