Виплати ВПО і соціальна допомога – які зміни будуть у 2024 році

Взимку переглянуть виплати ВПО, стануться певні зміни у виплатах та обліку переселенців, будуть підвищені розміри соціальних допомог, а деякі категорії громадян зможуть отримати грошову допомогу від благодійних організацій.

Про це НСН пише з посиланням на NV.

Взимку переглянуть виплати ВПО

Зимою 2023−24 будуть переглянуті виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Наразі вони продовжені до кінця січня 2024 року.

Поки що допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис грн;

для інших осіб — 2 тис грн.

Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично. Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.

Зокрема, зимою можуть прийняти рішення щодо продовження виплат жінкам-ВПО з малолітніми дітьми, які мешкають у регіонах, де не працюють дитячі садочки. Їх повинні включити в перелік категорій незахищених верств населення, яким будуть продовжені виплати ВПО ще на пів року.

Що буде з оформленням статусу ВПО і фізичною ідентифікацією в банку

Зимою за оформленням статусу ВПО для усієї сім’ї може звернутися одна особа від імені усіх інших. Раніше кожен мав це робити окремо. Це нововведення стосується лише тих, хто звертатиметься по допомогу вперше.

Також нагадаємо, що період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку може бути продовжений з 31 грудня 2023 року до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Для виплат ВПО, яких було взято на облік після 24 лютого 2022 року, від ідентифікації зовсім відмовились, оскільки термін виплат обмежений 6 місяцями.

Взимку стануться зміни у виплатах та обліку ВПО

Кабмін вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку ВПО та виплат їм держдопомоги. Зокрема, запроваджено наступні нововведення:

Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.

У разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА.

ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

Непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна посприяти своїй зайнятості. Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи — підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес / ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.

Також Постанова врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.

Розмір соціальної допомоги зміниться у січні

Розміри різноманітних соціальних допомог підвищаться у січні. Справа в тому, що у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році зростуть і прив’язані до нього соціальні допомоги, які в цьому році не переглядалися.

Згідно з Держбюджетом на 2024 рік, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році збільшиться до 2920 грн. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте до 2361 грн.

Прожитковий мінімуму для дітей у 2024 році зросте:

до 6 років — до 2563 грн;

від 6 до 18 років — до 3196 грн.

Таким чином, у січні зростуть соцвиплати дітям, декретна допомога, допомога особам з інвалідністю, допомога малозабезпеченим сім’ям, надбавка на догляд. Нові суми виплати можна переглянути тут.

Виплати від ООН: хто і як може отримати допомогу

Розмір грошової допомоги від ООН в Україні збільшили до 3600 грн на місяць (10800 грн за три місяці).

Крім цих виплат зимою 2023−24 можна отримати також грошову допомогу для підготовки до зимового періоду — 2220 грн на людину (6660 грн за три місяці). Загалом кожен член сім’ї, яка підпадає під умови програми допомоги від ООН, може отримати 17460 грн.

Претендувати на допомогу можуть лише ті люди, які раніше не отримували виплат від жодної міжнародної організації в Україні та за умови, що дохід у їхній родині не перевищує 5400 грн на кожного.

Зареєструватися на грошову допомогу можуть три категорії громадян:

переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року;

ті, хто не переміщувалися, але постраждали (втратили члена родини, домогосподарства постраждали від обстрілів, втратили засоби до існування) від воєнних дій в областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;

люди, що через воєнні дії виїхали, але потім повернулися додому, в тому числі й за кордону.

Також умовою участі в програмі є належність до певних категорій вразливості.

Для реєстрації мають бути присутні всі члени домогосподарства. У випадку, якщо член сім’ї не може прийти до центру збирання даних через обмежену мобільність, цю людину перенаправлять на дистанційну реєстрацію.

Звертатися можна за адресою у своєму регіоні. Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00—18:00).

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