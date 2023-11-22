Кому зменшать пенсії у 2024 році – названо причини

Кому з українців зменшать пенсії у 2024 році та з якої причини.

Про це розповіла народна депутатка, Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає НСН.

В бюджеті наступного року передбачена індексація пенсій та інших виплат від держави. Водночас, певній категорії пенсіонерів можуть зменшити розмір допомоги.

Кому зменшать пенсії у 2024 році

За словами Роксолани Підласої, в бюджет на наступний рік заклали видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду і планується запуск реформи солідарної пенсійної системи.

«Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас, для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою», наголосила народна депутатка.

Зараз середня пенсія в Україні становить близько 5350 грн, але більше мільйона осіб отримують пенсію в розмірі понад 10 000 грн.

Соціальні виплати у 2024 році

«Пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога — це захищені статті видатків, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року», зазначила Роксолана Підласа.

Прожитковий мінімум має зрости з 1 січня 2024 року

З 1 січня 2024 року буде збільшено прожитковий мінімум. Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 грн.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, має зрости з нинішніх 2093 до 2361 грн, тобто на 268 грн.

Після підвищення прожиткового мінімуму відповідно зростуть:

мінімальні пенсійні виплати з 2093 до 2361 грн;

максимальні пенсійні виплати з 20 930 до 23 610 грн;

виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік.

Крім цього, від прожиткового мінімуму залежить розмір інших надбавок, наприклад: за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та інші. До прожиткового мінімуму також прив’язані розміри різних соцдопомог, які цього року не переглядалися і не індексувалися взагалі.

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