«Мама завжди питає, чи я поїв» – Зеленський розповів де його батьки, і як живе родина

Президент Володимир Зеленський розповів де його батьки під час повномасштабної війни, і як живе його родина. Про це глава держави розповів у інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову в рамках проекту “Рік. За кадром“, а також в інтерв’ю іноземним журналістам, передає НСН.

За словами Зеленського, його батько і мама перебувають в Україні. Переживають за здоров’я сина, слідкують за новинами з фронту і вірять у перемогу над ворогом.

72-річна мама Римма Зеленська постійно просить єдиного сина бути обережним. А батько – Олександр Зеленський –дуже чекає, коли захисники України виженуть ворога.

Мої батьки, вони все знають. Вони тут, в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні питання: як я, чи поїв. А батько каже: “слідкуємо, молодці, добивайте їх”, – зізнався Зеленський

Також президент розповів, що його батько з перших днів війни каже, що у росіян нуль шансів перемогти.

Зеленський розповів де його батьки. “Рік. За кадром”

Як живе родина Зеленського

В одному з інтерв’ю іноземним журналістам президент України поділився своїми переживаннями щодо родини. У Зеленського запитали, чи можливо знаходити баланс між тим, щоб бути хорошим чоловіком і батьком і водночас хорошим управлінцем країни під час війни. Це завдання глава держави назвав неможливим.

Кажуть, що я зараз непоганий президент, але я зараз точно не найкращий батько, у мене немає часу на моїх дітей, на мою сім’ю. Мене запитували, про що я жалію й не жалію. Я шкодую, що у мене немає часу на моїх дітей і вони виховуються не мною. Моїх дітей виховує дружина та війна, – сказав президент України

При цьому Зеленський наголосив, що не шкодує про те, чим займається, адже його робота дуже важлива.

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