Все, що потрібно знати про нові правила ввезення гуманітарної допомоги

Вичерпну інформацію про нові правила ввезення гуманітарної допомоги оприлюднили 5 грудня у Мінсоцполітики, передає НСН.

У Мінсоцполітики нагадують, що завозити гуманітарну допомогу в Україну можуть отримувачі – юридичні особи, зареєстровані в Реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Це норма чинного законодавства.

Нові правила ввезення гуманітарної допомоги

Зареєструватись в Реєстрі можна онлайн за допомогою КЕП на сайті автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Детальну інструкцію з користування системою завантажити тут

Також за посиланням можна знайти відповіді на запитання , які найчастіше виникали під час введення нових правил.

Також з 1 грудня, окрім можливості потрапити в Реєстр та офіційно мати статус отримувача, в організацій з’явилась можливість використовувати цифровий механізм для ввезення та обліку гуманітарної допомоги. На платформі https://good.gov.ua/ отримувач може формувати дані про вантаж, митну декларацію, подавати звіт.

Нагадуємо, що до 1 квітня наступного року лишається можливість завезти гуманітарку за паперовою декларацією. Її подаєте безпосередньо під час митного оформлення, – наголошують у Мінсоцполітики

Важливо! Форма митної декларації оновлена – у ній обов’язково має бути вказаний номер отримувача гуманітарної допомоги (чотири цифри, які отримуєте після реєстрації через Автоматизовану систему). Завантажити форму декларації можна за посиланням

Незалежно від обраного способу завезення гуманітарки, до 31 березня наступного року всі отримувачі повинні будуть подати звіт у систему про цільове використання гуманітарної допомоги, яку завезли з 1 грудня.

Щодо ввезення автівок для Сил Оборони

Вся детальна інформація міститься у Методичних рекомендаціях

Наразі можна використувати два варіанти завезення транспорту:

Перший – це цифровий механізм, де отримувач формує декларацію через Автоматизовану систему.

Другий – використання паперової декларації, посилання на яку було вище. Зверніть увагу, у такому випадку в декларації можна НЕ вказувати номер отримувача гуманітарної допомоги, але необхідно вписати номер військової частини. Всі інші дані, якщо вони не відомі, можна не вказувати.

Маєте запитання щодо реєстрації в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги?

Звертайтесь до контакт-центру ДП “ІОЦ Мінсоцполітики України” за номером (044)-494-19-10 або за електронною поштою callcenter@ioc.gov.ua.

У разі запитань що стосуються митного оформлення, звертайтесь за контактами Державної митної служби.

Додатково:

Чинна нормативна база, що регулює питання ввезення та обліку гуманітарної допомоги:

Закон України “Про гуманітарну допомогу”.

Постанова КМУ №953

Наказ Мінсоцполітики №467-Н про затвердження Методичних рекомендації щодо організації ввезення транспортних засобів, товарів військового призначення та подвійного використання в умовах воєнного стану.

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