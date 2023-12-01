Як завозити гуманітарну допомогу в Україну з 1 грудня – роз’яснення Мінсоцполітики

Як завозити гуманітарну допомогу в Україну з 1 грудня, роз’яснили у Міністерстві соціальної політики, передає НСН.

Як завозити гуманітарну допомогу в Україну з 1 грудня – що потрібно знати

Що варто знати, щоб завезти гуманітарну допомогу в Україну з 1 грудня?

1.Всі організації, які завозять гуманітарку, повинні бути в Реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та мати номер в цьому Реєстрі. Це було і є передбачено чинним законом. Раніше в Реєстр вносили за рішенням Робочої групи при Мінсоцполітики. З 1 грудня в Реєстр потрапляють після реєстрації за допомогою КЕП. Зареєструватись може керівник або уповноважена особа такої організації. Якщо у вас є питання щодо реєстрації, для зв’язку доступні контакт центр ІОЦ Мінсоцполітики за номером (044) – 494-19-10 та Telegram (https://t.me/+DMro2EEWOGplOTZi)-чат.

2.Якщо організації немає в Реєстрі, то завезти гуманітарну допомогу вона не має законних підстав. Також якщо в Реєстр намагається зайти не уповноважена особа організації, то система, звісно, їй повідомить про помилку.

3.Реєструватись треба лише один раз, після цього номер з Реєстру варто вказувати у всіх деклараціях, якщо обираєте “паперовий” варіант завезення гуманітарної допомоги. Якщо формуєте декларацію онлайн за допомогою Автоматизованої системи – все підтягнеться автоматично. На митниці в такому разі варто буде назвати лише номер вантажу.

4.Для тих, хто користується “паперовим” варіантом ввезення гуманітарки, варто звернути уваги на форму декларації, яку використовують. Необхідно використовувати оновленому форму (https://www.msp.gov.ua/news/23271.html). Вона така ж як і в цифровому механізмі.

5.Незалежно від обраного способу завезення гуманітарки, до 31 березня наступного року всі отримувачі повинні будуть подати звіт у систему про цільове використання гуманітарної допомоги, яку завезли з 1 грудня.

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