Знайшли 500 тонн гуманітарки, яка зникла у Запоріжжі минулого року. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає НСН.

Про першу партію знайденої гуманітарної допомоги Малашко повідомив ще 21 листопада, а про другу – сьогодні.

Маємо неочікуване продовження скандалу навколо розкрадання гуманітарної допомоги, – написав посадовець у своєму Телеграм-каналі

За його словами, на базі одного з підприємств виявлено близько 200 тонн матеріальних цінностей, які зберігалися там ще з 2022 року без відповідних договорів.

Дуже схоже, що їх хтось хотів приховати. Гуманітарну допомогу вже передали тим, хто її потребував найбільше – військовим, – запевнив Малашко і показав фото знайденого

Він додав, що всі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів. А особи, відповідальні за скоєний злочин, неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Сьогодні ж Малашко повідомив, що на двох підприємствах знайшли ще 300 тон гуманітарної допомоги, яку передали Запорізькій області у 2022 році західні партнери.

В даному випадку йдеться про продукти харчування. Вони зіпсувалися.

Вчора відвідав ще 2 підприємства, на яких загалом виявлено ще 300 тон гуманітарної допомоги, схованої від людей. Вона не дісталася ані військовим, що боронять наш спокій у 30-ти кілометрах від обласного центру, ані вимушеним переселенцям, – розповів Малашко

Знайшли гуманітарку, яка зникла у Запоріжжі: відео

Нагадаємо, у 2022 році агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив допис, у якому звинуватив голову Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, його заступницю, відому волонтерку Злату Некрасову, секретаря міськради (фракція «Слуга народу») Анатолія Куртєва та депутат облради Віктора Щербину в розкраданні гуманітарної допомоги.

За даними Шевченка, було вкрадено

22 морські контейнери

389 залізничних вагонів

220 вантажних автомобілей гуманітарки.

Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться – мільйони доларів США!!!, – писав Шевченко

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