Путін планував голод в Україні – йому загрожує нове звинувачення у воєнному злочині

Путін планував голод в Україні. Йому може загрожувати нове звинувачення у воєнному злочині. Про це пише видання The Independent, передає НСН з посиланням на ВВС Україна.

Є докази того, що РФ планувала спричинити умисний голод в Україні й готувалася до цього заздалегідь.

Путін планував голод в Україні: що про це свідчить

Купували заздалегідь вантажівки і націлилися на багаті зерном регіони

Згідно з новими даними, зібраними експертами з прав людини, Росія активно готувалася викрасти запаси українського зерна та заморити українців голодом за кілька місяців до того, як Володимир Путін віддав наказ про вторгнення.

Як ідеться в новому звіті міжнародної юридичної компанії з прав людини Global Rights Compliance (GRC), коли російські танки перетнули український кордон 24 лютого 2022 року, вони буцімто навмисно відразу націлилися на багаті зерном райони та інфраструктуру з виробництва продовольства.

GRC виявила, що російський оборонний підрядник почав закупати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажні судна ще в грудні 2021 року. Це, на думку GRC, свідчить про план розкрадання українського продовольства “у безпрецедентних масштабах”.

Росія почала захоплювати українські ферми менш ніж за тиждень після вторгнення й на піку цього експортувала 12 000 тонн зерна щодня з усіх окупованих територій.

Мета фахівців GRC полягає в тому, щоб надати МКС докази того, що росіяни хотіли використали голод як інструмент війни. Це дозволить почати перше в історії судове переслідування такого роду.

Дуже ймовірно, що Росію визнають винною, – каже Катріона Мердок, партнерка Global Rights Compliance, – і тоді Міжнародний кримінальний суд у Гаазі зможе видати Путіну ще один ордер на арешт – на додачу до того, який МКС вже видав у березні цього року за звинуваченням у насильницькій депортації українських дітей до РФ.

Росія не лише застосувала багатосторонній підхід, беручи в облогу цивільне населення і руйнуючи критично важливу інфраструктуру, але й заздалегідь спланувала захоплення та розкрадання української сільськогосподарської продукції, — сказала Мердок The Independent Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу й атакувала сільськогосподарський сектор України, використавши це як інструмент війни, – додає вона

1 мільярд доларів на рік

Ринкова вартість зерна, викраденого в Україні, становить приблизно 1 мільярд доларів на рік. За даними GRC, численні приватні українські зернові компанії примусово включили до складу російського державного оператора.

Як пише The Independent, через розв’язану в Україні війну Росія спричинила глобальну продовольчу кризу, яка зачепила мільйони людей, оскільки до війни Україна була найбільшим у світі виробником пшениці.

Фермер із Запоріжжя розповів, що його зернове підприємство російські війська захопили через п’ять днів після початку повномасштабного вторгнення.

Протягом наступних тижнів були помічені кілька автоколон, які везли зерно в напрямку Кримського півострова, і GPS-трекери на викрадених фермерських вантажівках показують, як вони їдуть через Крим до Росії, — заявили фахівці GRC.

На супутникових знімках, які The Independent надали експерти GRC, видно, що зерновози з номерними знаками, зареєстрованими в окупованому Криму, стоять в Мелітополі. На інших зображеннях – вагони з надписом “Зерно” відправляються з вокзалу у Бердянську.

А на знімку, зробленому у березні цього року, видно нещодавно збудовану складську будівлю в Мелітополі, заповнену зерном.

У GRC припускають, що, попри наявність плану, росіяни не змогли швидко знайти водіїв вантажівок, щоб перевезти величезну кількість вкраденого українського продовольства.

Розслідування тривало до серпня цього року. У GRC заявили, що, хоча відтоді Росія більше не захопила жодної багатої на зерно території, вона, як і раніше, контролює весь Кримський півострів – один з основних регіонів, з якого зерно транспортується морем до Росії й за кордон.

Старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайєд Хан назвав використання Росією зерна як зброї “безпрецедентним у сучасній історії”.

Зараз Росія звертається до ООН та інших держав з проханням послабити пов’язані з війною санкції, щоб вона могла відновити експорт зерна з окупованої території в країни, які найбільше постраждали від продовольчої кризи. Зернова пропозиція для дружніх третіх країн також була частиною невдалої спроби Путіна повернутися до Ради ООН з прав людини, пише видання.

Росія робить це для того, щоб представити себе законним власником українських територій, що, своєю чергою, також послаблює національну економіку України, – зазначив Хан

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