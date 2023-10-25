Українець вперше увійшов до десятки найкращих вчителів світу. Вчитель української мови й літератури Артур Пройдаков потрапив до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize.

Освітянин від України пройшов до фіналу премії вперше в історії, повідомили організатори Global Teacher Prize, передає НСН з посиланням на Громадське.

«Моя перемога — хороший знак для молодих вчителів: якщо в людини є ідеї, якими вона готова ділитися, то зможе досягти всього», прокоментував Пройдаков.

Раніше українські освітяни потрапляли лише до 50-ки найкращих учителів. Цьогоріч у такий перелік, крім Пройдакова, також увійшла вчителька української мови й літератури Людмила Таболіна. У 2020 році серед 50 найкращих учителів світу теж було двоє українців: спеціальний педагог Наталя Гладких і вчитель інформатики Олександр Жук.

Ім’я переможця премії оголосять 8 листопада на церемонії нагородження Global Teacher Prize, яка відбудеться в межах 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Переможець премії отримає нагороду розміром 1 мільйон доларів.

Більше про фіналіста Артур Пройдакова

Він народився в Кадіївці на Луганщині, яка тепер розташована на тимчасово окупованій території. Працював у школах на Сумщині та в Києві. Після повномасштабного вторгнення організував курси з української мови для переселенців і проводив уроки в межах Всеукраїнського розкладу. Також Пройдаков був автором уроків у Всеукраїнській школі онлайн.

Більше про премію Global Teacher Prize

Премію Global Teacher Prize заснував мільярдер і син шкільної вчительки Санні Варк: його вразило дослідження, яке вказало на дуже низький престиж вчительської професії.

Премію також називають «Нобелівкою для вчителів» і вручають з 2015 року. Як нагороду найкращий учитель світу отримує 1 мільйон доларів США та можливість вливати на освіту по всій планеті.

Ще новини України: Батьки деяких школярів зможуть працювати дистанційно – подробиці