Двоє українців потрапили до списку 50 найкращих вчителів планети. Про це пише Високий Замок, передає НСН.

Визначили 50 фіналістів світової премії для вчителів Global Teacher Prize 2023. Цьогоріч до списку увійшло одразу двоє українців — вчителі української мови й літератури Людмила Таболіна та Артур Пройдаков. Про це повідомили 27 вересня на Facebook-сторінці нагороди.

На сайті нагороди зазначають, що всі їхні фіналісти «виступають за інклюзивність і права дитини, інтегрують мігрантів у класи та виховують здібності і впевненість у своїх учнях».

Двоє українців у списку 50 найкращих вчителів планети: хто вони

Людмила Таболіна

Людмила Таболіна — з Харкова, але наразі викладає в київському ліцеї. До того, як у Харкові відновили роботу громадського транспорту, вона чотири місяці ходила пішки 11 кілометрів на роботу і назад під звуки вибухів через численні блокпости.

З першого дня війни її школу перетворили на притулок для мешканців сусідніх будинків, а 24 лютого вона сховала від ворога класні журнали, штампи, документи, особові справи дітей, працівників. Тоді ж організувала обладнання притулку, — наголошують у Global Teacher Prize

На початку березня Людмила відкрила для місцевих жителів їдальню. У притулку було багато матерів з дітьми, а школа слугувала гуманітарним штабом, додають організатори премії.

Також Таболіна є куратором Євроклубу. Вона проводила кампанії з підвищення обізнаності про епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні та країнах ЄС, ініціативи проти булінгу, антидискримінаційні кампанії, День толерантності, години пам’яті жертв Голокосту та уроки гендерного виховання.

Артур Пройдаков

Артур Пройдаков народився і виріс у Стаханові (нині Кадіївка) Луганської області, яка з 2014 року перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Global Teacher Prize зауважує, що Артур ріс у регіоні, де російська мова поширилася через довготривалу політику русифікації, яка обмежувала українську культуру.

Але завдяки власній шкільній вчительці, яка донесла до нього красу української мови, Продайков почав слухати українськомовну музику і більше читати українські книжки. Це також був протест проти зрусифікованого середовища.

У 2014 році через початок російської агресії багато студентів педагогічного коледжу, де Артур працював 3 роки, були змушені покинути Луганщину в пошуках нового місця навчання та проживання.

Він переїхав до міста Ромни на Сумщині, де зрозумів, що в умовах війни та глобальних змін недостатньо «просто вчити» дітей, а вчитель — це людина, яка «відкриває двері до дорослості», яка не ділить світ на «чорне» і «біле» і не тікає від ризиків і перешкод, наголошують організатори.

«Артур не просто викладає у школі українську мову та літературу, він спілкується з дітьми, їхніми батьками, колегами, разом з учнями відвідує виставки, ходить у кіно, або просто гуляє містом», — додають у Global Teacher Prize.

Також вчитель організував онлайн-курс «Розмовляй» для всіх, хто хоче вивчати українську мову.

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