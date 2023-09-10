Ще в одній країні ЄС почали вивчати українську мову у школах – де саме

У Чехії українську мову вивчатимуть як іноземну у школах, де є достатня кількість для цього.

У чеських школах у розкладі з’явилася українська мова як друга іноземна. Такі уроки будуть в навчальних закладах, де набереться достатня кількість охочих, повідомляє proukrainu.blesk.cz, передає НСН.

Новий предмет вирішили запровадити у деяких чеських школах. Тепер українська мова включена до переліку іноземних, які вивчають діти. На рівні з англійською у Чехії також вивчають німецьку, іспанську, французьку або російську мову.

Яку мову включити до програми, вирішують окремо у кожному навчальному закладі.

У Міністерстві освіти Чехії пояснили, що введення мови у програму залежить лише від школи та її можливостей. Якщо у навчальному закладі є вчитель, який може викладати українську мову та набирається група охочих, тоді предмет вводять до розкладу.

Зазначимо, у Чехії залишаються понад 364 319 біженців із України. У школах країни навчаються понад 50 тисяч українських дітей.

Раніше повідомлялося про вивчення української мови у школах у Німеччині. Таку ініціативу запровадили у кожному районі Гамбургу для дітей, які приїхали нещодавно та тих, хто давно проживає у країні.

А у Польщі випускники середніх шкіл з 2025 року зможуть здавати іспит з української мови як другої іноземної.

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