З 1 вересня українці в Чехії будуть отримувати тимчасовий притулок за новими правилами. Тепер його можна буде отримати лише у двох містах країни

Про це повідомляють у чеському виданні Proukrainu.blesk.cz, інформує НСН.

Що змінилося

Українці в Чехії, які будуть потребувати тимчасового житла, зможуть отримати його лише в Брно та Остраві. Раніше його також надавали в Празі, але з 1 вересня цей вид допомоги тимчасово призупинено через перезавантаженість притулків.

У KACPU в цих містах – центрах допомоги біженцям з України – ви можете подати заяву на тимчасовий захист. Крім того, вам також нададуть допомогу з отриманням державного гуманітарного житла.

Якщо ви прибули до міста, а KACPU ще не працюють, то можете звернутися за притулком за такими адресами:

Brno, Hnevkovskeho 30/65 (+420 770 132 569)

Ostrava, Dr. Maleho 1356/17 (+420 771 288 779)

Важливо! Якщо заяву на тимчасовий захист ви подаєте у Центральночеському краї, то житло нададуть тільки через KACPU у Кладні та Кутній Горі.

Українці в Чехії з 1 вересня отримуватимуть житло за новими правилами – подробиці

Які ще зміни відбулися в Чехії

З 1 липня в Чехії скасували окремі виплати для шукачів притулку. Тепер замість них діє повноцінна фінансова підтримка.

Вона складається із витрат на житло та інших першочергових потреб українців. Тимчасове житло надають на 150 днів. Після цього біженці будуть отримувати прожитковий мінімум розміром 3 130 крон, тобто 5 200 гривень.

Якщо власники житла прихистили українців і живуть разом із ними, вони будуть отримувати компенсацію сумою 2 400 крон. Ті, хто надав житло переселенцям, але не живе з ними, тепер допомогу не отримують.

Ще новини України: У Чехії українець зґвалтував і намагався вбити 15-річну дівчину. Подія спровокувала хвилю ненависті до українців