Багато українців виїхали і навчаються в інших країнах під час повномасштабного вторгнення РФ. Коли будуть канікули у школах Польщі – графік відпочинку українських дітей
Про те, коли будуть канікули у школах Польщі, де навчаються українці розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.
Навчальний рік у польських школах
Точні дати шкільного навчання та відпочинку в Польщі щорічно встановлюються спеціальним розпорядженням міністра народної освіти та спорту. Причому в різних воєводствах вони можуть відрізнятися.
За будь-яких обставин, навчальний рік поділяється на два семестри:
- з вересня по січень
- з січня по червень (для випускників середніх шкіл – по квітень)
Окремі комерційні заклади можуть встановлювати власні графіки навчального року, але в цілому більшість шкіл намагаються дотримуватися розкладу, встановленого державою.
Цього року перший дзвоник пролунав для школярів у Польщі пізніше, ніж зазвичай – 4 вересня, а не 1 вересня (оскільки воно припадало на п’ятницю).
Що відбувається в перший день
Навчальний рік у польських школах розпочинається зазвичай з проведення святкового заходу – так званих організаційних зборів (“apel”) за участю всіх учителів, батьків та учнів. Він потребує відповідного дрескоду, або ж урочистого вбрання.
Занять у цей день немає, а для першокласників проводяться різноманітні ігри та конкурси.
Отже, цьогоріч перші повноцінні заняття в школах Польщі стартували з 5 вересня.
Канікули у школах Польщі 2023 – коли відпочиватимуть українські діти (графік)
Які канікули існують в польських школах
Традиційно польські школярі мають чотири періоди тривалого відпочинку (канікул):
- різдвяні (є однаковими по всій країні)
- зимові (залежать від воєводства та встановлюються відповідним розпорядженням міністра освіти)
- великодні (є однаковими по всій країні)
- літні (є однаковими по всій країні)
Осінніх та весняних канікул у Польщі офіційно не передбачається.
Дати канікул та святкових днів
Польські школярі мають змогу відпочивати не тільки впродовж канікул, але й у святкові дні (пов’язані з національними, релігійними чи місцевими святами).
Осінь
- 1 листопада 2023 року – День усіх святих (Święto Zmarłych)
- 11 листопада 2023 року – День Незалежності Польщі (Narodowe Święto Niepodległości)
Зима
- З 23 грудня 2023 року до 1 січня 2024 року – різдвяні та новорічні канікули (zimowa przerwa świąteczna):
- 24 грудня 2023 року – Святвечір (Wigilia Bożego Narodzenia)
- 25 грудня 2023 року – Різдво (Boże Narodzenie)
- 1 січня 2024 року – Новий рік (Święto Nowego Roku)
6 січня 2024 року – Богоявлення, Водохреща (Święto Trzech Króli, Objawiania Pańskiego)
З 15 січня до 25 лютого 2024 року – зимові канікули, за воєводствами (ferie zimowe, w podziale na województwa):
- з 15 січня до 28 січня – Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське
- з 22 січня до 4 лютого – Підляське, Вармінсько-Мазурське
- з 29 січня до 11 лютого – Любельське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Шльонське
- з 12 лютого до 25 лютого – Куявсько-Поморське, Любуське, Малопольське, Свентокшиське, Великопольське
Весна
З 28 березня по 2 квітня 2024 року – весняні свята (wiosenna przerwa świąteczna):
- 28 березня – Чистий четвер (Wielki Czwartek)
- 29 березня – Страсна п’ятниця (Wielki Piątek)
- 30 березня – Велика субота (Wielki Sobota)
- 31 березня – Великдень католицький (Wielkanoc)
- 1 квітня – Мокрий понеділок (Lany Poniedziałek, Śmigus-dyngus)
26 квітня 2024 року – закінчення навчального року для випускників (zakończenie roku akademickiego dla absolwentów)
1-3 травня 2024 року – травневі вихідні (majówka)
- 1 травня – Міжнародний день праці (Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy)
- 3 травня – День Конституції Польщі (Święto Konstytucji RP)
30 травня 2024 року – Свято тіла та крові Христових – Корпус Крісті (Boże Ciało)
Літо
- 21 червня 2024 року – закінчення навчального року (koniec roku szkolnego)
- З 22 червня по 31 серпня 2024 року – літні канікули (Wakacje)
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