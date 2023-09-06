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Канікули у школах Польщі 2023 – коли відпочиватимуть українські діти (графік)

Журналіст
Канікули у школах Польщі 2023 – коли відпочиватимуть українські діти (графік)
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Багато українців виїхали і навчаються в інших країнах під час повномасштабного вторгнення РФ. Коли будуть канікули у школах Польщі – графік відпочинку українських дітей

Про те, коли будуть канікули у школах Польщі, де навчаються українці розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Навчальний рік у польських школах

Точні дати шкільного навчання та відпочинку в Польщі щорічно встановлюються спеціальним розпорядженням міністра народної освіти та спорту. Причому в різних воєводствах вони можуть відрізнятися.

За будь-яких обставин, навчальний рік поділяється на два семестри:

  • з вересня по січень
  • з січня по червень (для випускників середніх шкіл – по квітень)

Окремі комерційні заклади можуть встановлювати власні графіки навчального року, але в цілому більшість шкіл намагаються дотримуватися розкладу, встановленого державою.

Цього року перший дзвоник пролунав для школярів у Польщі пізніше, ніж зазвичай – 4 вересня, а не 1 вересня (оскільки воно припадало на п’ятницю).

Що відбувається в перший день

Навчальний рік у польських школах розпочинається зазвичай з проведення святкового заходу – так званих організаційних зборів (“apel”) за участю всіх учителів, батьків та учнів. Він потребує відповідного дрескоду, або ж урочистого вбрання.

Занять у цей день немає, а для першокласників проводяться різноманітні ігри та конкурси.

Отже, цьогоріч перші повноцінні заняття в школах Польщі стартували з 5 вересня.

Канікули у школах Польщі 2023 – коли відпочиватимуть українські діти (графік)

Канікули у школах Польщі 2023 – коли відпочиватимуть українські діти (графік)

Які канікули існують в польських школах

Традиційно польські школярі мають чотири періоди тривалого відпочинку (канікул):

  • різдвяні (є однаковими по всій країні)
  • зимові (залежать від воєводства та встановлюються відповідним розпорядженням міністра освіти)
  • великодні (є однаковими по всій країні)
  • літні (є однаковими по всій країні)

Осінніх та весняних канікул у Польщі офіційно не передбачається.

Дати канікул та святкових днів

Польські школярі мають змогу відпочивати не тільки впродовж канікул, але й у святкові дні (пов’язані з національними, релігійними чи місцевими святами).

Осінь

  • 1 листопада 2023 року – День усіх святих (Święto Zmarłych)
  • 11 листопада 2023 року – День Незалежності Польщі (Narodowe Święto Niepodległości)

Зима

  • З 23 грудня 2023 року до 1 січня 2024 року – різдвяні та новорічні канікули (zimowa przerwa świąteczna):
  • 24 грудня 2023 року – Святвечір (Wigilia Bożego Narodzenia)
  • 25 грудня 2023 року – Різдво (Boże Narodzenie)
  • 1 січня 2024 року – Новий рік (Święto Nowego Roku)

6 січня 2024 року – Богоявлення, Водохреща (Święto Trzech Króli, Objawiania Pańskiego)

З 15 січня до 25 лютого 2024 року – зимові канікули, за воєводствами (ferie zimowe, w podziale na województwa):

  • з 15 січня до 28 січня – Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське
  • з 22 січня до 4 лютого – Підляське, Вармінсько-Мазурське
  • з 29 січня до 11 лютого – Любельське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Шльонське
  • з 12 лютого до 25 лютого – Куявсько-Поморське, Любуське, Малопольське, Свентокшиське, Великопольське

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Весна

З 28 березня по 2 квітня 2024 року – весняні свята (wiosenna przerwa świąteczna):

  • 28 березня – Чистий четвер (Wielki Czwartek)
  • 29 березня – Страсна п’ятниця (Wielki Piątek)
  • 30 березня – Велика субота (Wielki Sobota)
  • 31 березня – Великдень католицький (Wielkanoc)
  • 1 квітня – Мокрий понеділок (Lany Poniedziałek, Śmigus-dyngus)

26 квітня 2024 року – закінчення навчального року для випускників (zakończenie roku akademickiego dla absolwentów)

1-3 травня 2024 року – травневі вихідні (majówka)

  • 1 травня – Міжнародний день праці (Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy)
  • 3 травня – День Конституції Польщі (Święto Konstytucji RP)

30 травня 2024 року – Свято тіла та крові Христових – Корпус Крісті (Boże Ciało)

Літо

  • 21 червня 2024 року – закінчення навчального року (koniec roku szkolnego)
  • З 22 червня по 31 серпня 2024 року – літні канікули (Wakacje)

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