Українські школи змінили графіки канікул у 2023/2024 навчальному році. Про це розповідає НСН

Це передбачено постановою уряду №782.

Так, виходячи з ухвали, новий навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно 1 вересня, а триватиме на місяць довше – до 28 червня наступного року. При цьому процес навчання повністю підлаштований під військові реалії у кожному конкретному регіоні країни, тому школи працюватимуть у трьох форматах: очний, онлайн та змішаний.

Як зазначається, керівництво шкіл та військові адміністрації прийматимуть рішення, яку форму навчання запровадити тій чи іншій школі. До того ж батьки учнів мають повне право перевести своїх дітей до іншої школи, якщо формат навчання там їх більше задовольняє.

Щодо графіків канікул, то вони будуть єдиними для всіх учнів. З цього року канікул буде більшим, але кількість навчальних днів збільшиться, щоб надолужити ті періоди, коли не було світла та навчальний процес переривався.

Школи в Україні змінили графіки канікул у новому навчальному році – відомі нові дати

Дати канікул у 2023/2024 навчальному році буде такими:

осінні канікули – з 23 по 29 жовтня 2023 року;

зимові канікули – з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року;

весняні канікули – з 25 по 31 березня 2024 року;

літні канікули – з 29 червня до 31 серпня 2024 року.

Для столичних школярів перших класів будуть додаткові тижневі канікули в період з 19 по 25 лютого наступного року.

Таким чином, останні дзвінки мають пролунати 31 травня. До 28 червня можуть проходити компенсаторні заняття для того, щоб надолужити “освітні втрати та розриви”, атестація та інші заходи.

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