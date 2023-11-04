Чому окупанти втекли з Херсона минулого року – розповів Тарнавський

Чому окупанти втекли з Херсона минулого року. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

Українські військові восени минулого року на півдні країни створили такі умови, що загарбникам довелось тікати з Херсона, тою уникнути оточення.

Про це Олександр Тарнавський сказав у програмі “Рік. Херсон”, передає НСН з посиланням на ТСН.

Тарнавський заявив, що загарбники були розділені бар’єрним рубежем у вигляді Дніпра. Основну частину військ вони тримали на підконтрольній ЗСУ території, де вони проводили наступальну операцію.

“Росіяни розуміли прекрасно, що це угрупування військ могло або потрапити в оточення, або бути знищеним. Для росіян слово “оточення” – це одне із слабких місць. Коли вони чують слово “оточення”, вони професійно втікають. Вони вживають таких заходів, що їхнє військо в максимальне оточення не потрапляє. Тобто їм краще втекти з поля бою, але не потрапити в оточення”, сказав Тарнавський.

Звільнення Херсона

Херсон був окупований в перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україні – ще 2 березня. У червні 2022 року ЗСУ пішли в контрнаступ і відкинули окупантів з першої лінії оборони Херсона. Росія намагалась створити ілюзію контролю, оголосивши на окупованих територіях референдум про “приєднання областей до складу рф”.

В той же час у звітах повідомлялось про поступовий відхід росіян з правого берега на лівий – туди перевезли і “владу” регіону, а 9 листопада РФ анонсувала відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра.

Майже рівно рік тому, 11 листопада ЗСУ почали заходити до Херсону, звільнивши місто після багатомісячної окупації.

Ще новини України: Окупанти обстріляли Станіслав на Херсонщині зранку 2 листопада – загинула жінка