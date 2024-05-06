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Війна

4 людини поранено, є руйнування – обстріл Костянтинівки 6 травня 2024 року

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Журналіст
4 людини поранено, є руйнування – обстріл Костянтинівки 6 травня 2024 року

Окупанти здійснили обстріл Костянтинівки 6 травня. Внаслідок авіаудару поранено четверо цивільних

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру  та місцеві Телеграм канали.

«6 травня 2024 року, близько 14:20, окупаційна армія рф здійснила авіаційний обстріл м. Костянтинівки, ймовірно, використавши плануючий боєприпас «УМПБ Д-30 СМ». В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою”, – розповіли в Донецькій обласній прокуратурі.

4 людини поранено, є руйнування – обстріл Костянтинівки 6 травня 2024 року

4 людини поранено, є руйнування – обстріл Костянтинівки 6 травня 2024 року

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Відомо, що внаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловіків віком від 34 до 53 років доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Наразі потерпілим надається кваліфікована допомога, стан одного з них оцінюється як тяжкий.

Від вибуху ворожого снаряду в населеному пункті пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки, котельня й автомобіль.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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