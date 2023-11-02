Окупанти обстріляли Станіслав на Херсонщині зранку 2 листопада – загинула жінка

Рано вранці 2 листопада російські окупанти обстріляли Станіслав на Херсонщині, внаслідок чого загинула мирна мешканка.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Близько 4:00 години ранку 2 листопада російські військові обстріляли селище Станіслав Херсонської області.

Внаслідок обстрілу Станіслава на подвір’ї домоволодіння загинула 81-річна жінка.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), йдеться у повідомленні.

Ситуація на Херсонщині

Внаслідок учорашнього вечірнього обстрілу Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ отримала поранення 70-річна жінка, повідомив зранку 2 листопада голова Харківської МВА Роман Мрочко.

На момент ворожої атаки вона перебувала у будинку. З вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітини постраждалу ушпиталили.

Так, за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію одна людина загинула, троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надана медична допомога.

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