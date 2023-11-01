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МиколаївПодії

На Миколаївщині чоловіку відірвало ноги внаслідок підриву комбайну

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На Миколаївщині чоловіку відірвало ноги внаслідок підриву комбайну
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На Миколаївщині чоловіку відірвало ноги внаслідок підриву комбайну. Всього травмованих двоє. Про подію повідомляють у ДСНС, передає НСН.

На околиці Снігурівки у полі на невстановленому вибухонебезпечному предметі підірвався комбайн.

У результаті детонації боєприпасу постраждали двоє чоловіків – 1961 та 1967 р.н. В одного з них – травматична ампутація двох ніг, інший після обстеження від госпіталізації відмовився.

Будьте обережними та уважними, дотримуйтесь елементарних правил безпеки. У разі виявлення небезпечних предметів – телефонуйте за номерами 101, 102 або 112 (для Києва, Київської області, Харкова та Харківської області) – закликають рятувальники

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