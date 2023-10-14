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Тег:
ВійнаХерсон

Окупанти обстріляли Бериславський район на Херсонщині, загинула жінка

Журналіст
Окупанти обстріляли Бериславський район на Херсонщині
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Вдень 14 жовтня російські окупаційні війська обстріляли Бериславський район на Херсонщині, вбили мирну мешканку.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 14  жовтня близько 16:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області.

Один із снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні із життям, йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі дані щодо інших потерпілих уточнюються.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомили в прокуратурі.

Прокурори та слідчі поліції проводять першочергові слідчі дії та документують наслідки збройної агресії рф.

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