5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаДонецьк

Після російського авіаудару по Авдіївці під завалами опинився чоловік – МВС

Журналіст
Після російського авіаудару по Авдіївці під завалами опинився чоловік – МВС
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Після російського авіаудару по Авдіївці 13 жовтня під завалами опинився чоловік, його тіло неможливо дістати.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає НСН.

Окупанти завдали авіаудару по п’ятиповерхівці пізно ввечері 13 жовтня. Частину будинку, як видно з фото, повністю зруйновано.

Евакуаційна група поліціянтів «Білі янголи» 14 жовтня оглянула місце прильоту.

За інформацією МВС, під завалами, ймовірно опинився чоловік 1959 року народження. Дістати тіло зараз неможливо, зазначили у відомстві.

Після російського авіаудару по Авдіївці під завалами опинився чоловік – МВС34

Після російського авіаудару по Авдіївці під завалами опинився чоловік – МВС2

Після російського авіаудару по Авдіївці під завалами опинився чоловік – МВС1

Ситуація в Авдіївці

За Авдіївку Донецької області вже четверту добу тривають запеклі бої від початку масованого наступу російських військ на це місто. Українські захисники втримали позиції й успішно проводять певні стабілізаційні дії навколо Авдіївки..

За словами очільника МВА Віталія Барабаша, станом на ранок 13 жовтня в місті залишалася 1621 людина. Евакуація цивільних триває, за три дні змогли вивезти 7 людей.

Вранці 14 жовтня виконувач обов’язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив, що Авдіївка за добу зазнала ракетних ударів, обстрілів із танків і артилерії — 1 людина поранена.

Ще новини України: Снаряд влучив у сільську хату на Донеччині: загинув хлопчик, його мама і брат у важкому стані (відео)

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×