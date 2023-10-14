Після російського авіаудару по Авдіївці під завалами опинився чоловік – МВС

Після російського авіаудару по Авдіївці 13 жовтня під завалами опинився чоловік, його тіло неможливо дістати.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає НСН.

Окупанти завдали авіаудару по п’ятиповерхівці пізно ввечері 13 жовтня. Частину будинку, як видно з фото, повністю зруйновано.

Евакуаційна група поліціянтів «Білі янголи» 14 жовтня оглянула місце прильоту.

За інформацією МВС, під завалами, ймовірно опинився чоловік 1959 року народження. Дістати тіло зараз неможливо, зазначили у відомстві.

Ситуація в Авдіївці

За Авдіївку Донецької області вже четверту добу тривають запеклі бої від початку масованого наступу російських військ на це місто. Українські захисники втримали позиції й успішно проводять певні стабілізаційні дії навколо Авдіївки..

За словами очільника МВА Віталія Барабаша, станом на ранок 13 жовтня в місті залишалася 1621 людина. Евакуація цивільних триває, за три дні змогли вивезти 7 людей.

Вранці 14 жовтня виконувач обов’язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив, що Авдіївка за добу зазнала ракетних ударів, обстрілів із танків і артилерії — 1 людина поранена.

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