РФ вдарила ракетами по КОКСОХІМУ в Авдіївці і скинула бомби на НІБУЛОН у Козацькому (відео)

Армія РФ вдарила ракетами по КОКСОХІМУ в Авдіївці і скинула бомби на НІБУЛОН у Козацькому. У мережі публікують відео моменту і наслідків атак, передає НСН.
РФ вдарила ракетами по КОКСОХІМУ в Авдіївці: відео
Сьогодні, 28 вересня, російсько-окупаційні війська поцілили ракетами по Авдіївському коксохімічному заводу. Цю інформацію підтвердив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
Він зазначив, що близько 13:13 зафіксували удар двома ракетами. Влучання однієї було у склад зберігання нафталіну, горять залишки. За його даними, минулося без постраждалих.
Армія РФ скинула бомби на НІБУЛОН
А вчора увечері російські окупаційні війська завдали бомбових ударів по непрацюючому перевантажувальному терміналу ТОВ «Сільськогосподарське підприємство (СП) «Нібулон» у селищі Козацьке на Херсонщині.
Про це повідомив воєнний кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.
Русня скинула чотири авіабомби по 500 кг на зерновий термінал «Нібулон» на Херсонщині”, — написав Цаплієнко у Telegram ввечері у середу, 27 вересня і оприлюднив відео
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