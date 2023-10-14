Снаряд влучив у сільську хату на Донеччині: загинув хлопчик, його мама і брат у важкому стані (відео)

Уранці суботи, 14 жовтня, росіяни влаштували масовану атаку на Донецьку область. У селі Багатир вони зруйнували більшу частину будинків. Про це повідомляє Поліція Донецької області, передає НСН.

Снаряд влучив у сільську хату на Донеччині: загинув хлопчик, його мама і брат у важкому стані

Росія атакувала село Багатир Волноваської громади з РСЗВ «Смерч». Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. На місці ударів працювала група «Білий янгол» Великоновосілківського напрямку.

Один зі снарядів влучив у хату, де жила 31-річна мама з двома синами. Хлопчик 11 років загинув на місці. Жінка та молодший 6-річний син перебувають і лікарні у важкому стані.

У селі зруйнована школа, церква і 20 будинків. Зафіксовано дев’ять “прильотів”, які знищили також електромережу та автомобілі людей. Місцеві жителі кажуть, що було три атаки поспіль.

“Поліцейські обійшли постраждалий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами власних домівок”, – пишуть у поліції.

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