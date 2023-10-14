Окупанти скинули бомбу на будинок у Бериславі вранці 14 жовтня: загинула жінка

Окупанти скинули бомбу на будинок у Бериславі вранці 14 жовтня. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА і прокуратуру області.

В ОВА повідомляють, що близько 6 ранку армія рф вдарила по місту Берислав на Херсонщині. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка. На жаль, жителька загинула. Її травми були несумісні з життям.

Скинули бомбу на будинок у Бериславі

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 14 жовтня близько 6:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Попередньо, атаку здійснено керованими авіабомбами.

Ворог поцілив у приватний будинок. Під його завалами загинула 60- річна жінка.

Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

Прокурори та слідчі поліції проводять першочергові слідчі дії та документують наслідки збройної агресії рф.

Обстріли Херсонщини

Згідно із даними Херсонської ОВА, за минулу добу противник здійснив 117 обстрілів Херсонщини, випустивши 574 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, ПТРК, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу, підприємство та територію інженерної споруди у Херсонському районі; бібліотеку та підприємство у Херсоні.

Через російську агресію за минулу добу 1 людина загинула, ще 5 – дістали поранення.

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