Росіяни атакували дроном цивільну автівку в Бериславі: жінка загинула, її чоловік в лікарні

Росіяни атакували дроном цивільну автівку в Бериславі сьогодні, 13 жовтня. Про це повідомляє НСН, посилаючись на Херсонську обласну прокуратуру і голову Офісу президента Єрмака.

На Херсонщині російські військовослужбовці атакували цивільних дроном, поцілили по автомобілю, є загибла та поранені – розпочато провадження, – йдеться в повідомленні прокуратури

За даними слідства, 13 жовтня близько 10:10 в одному з населених пунктів Бериславського району російські військові скинули з дрону на цивільний автомобіль вибухівку.

Станом на зараз відомо, що загинула 34-річна жінка. ЇЇ чоловіка, який перебував також у автівці отримав поранення, його госпіталізовано.

Через скидання боєприпасу також поранення отримала літня жінка, яка знаходилась на вулиці поблизу місця ураження.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Андрій Єрмак у свою чергу повідомляє, що сьогодні в Бериславі росіяни вдарили по подружжю, яке їхало у справах на власній автівці. Було використано дрон проти цивільних 1987 та 1989 р.н. Жінка загинула, чоловік – у важкому стані. Є двоє поранених.

Андрій Єрмак оприлюднив фото з місця трагічних подій і написав:

“Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, піднімають БПЛА, вистежують, скидають з дронів гранати…Немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні – оптика БПЛА дозволяє це зробити. Але метою росіян є геноцид.

Їх ненависть до всього українського, до нашого народу, переросла в терористичні методи ведення війни. Вони б хотіли жити в нашій Одесі без українців, у нашому Харкові, Києві, Львові, Ужгороді, Луцьку, Вінниці, Умані – всюди, вбивши кожного, хто б їм заважав. Їм потрібна наша земля без нас.

Так само за цивільними полюють терористи ХАМАС в Ізраїлі. Вони вбивають дітей, розстрілюють цілі родини, б‘ють ракетами по житлових будинках і мирних містах. Вони б теж хотіли жити в Тель-Авіві без ізраїльтян…

Їх ненависть до нації підтримується державами, які роблять ставку на терор.

Те ж саме, що відбувається в Ізраїлі, росіяни робили з перших днів широкомасштабного вторгнення в Україні і продовжують ці терористичні дії зараз.

росія – держава-терорист. Вони підтримують таких, як ХАМАС. Їх ставка на терор нічим не відрізняється від політики нацистської Німеччини по знищенню єврейського населення. Терор = геноцид. Обравши цей шлях, вони говорять, що важлива тільки територія, яку можна назвати «своєю».

Коли воюєш з таким ворогом, потрібно розуміти, що це є абсолютним злом. І напівміри не спрацюють.

Це як у фільмах, на яких ми виросли, де є герої та поганці. Бо це боротьба добра зі злом. Це час, коли світ має обрати свою сторону. І правда тут точно на нашому боці.

Ми бачимо, як країни, що підтримують тероризм, множать конфлікти, маскуючи їх під регіональні. Такими діями вони прагнуть зруйнувати світовий порядок і не приховують цього.

Сьогодні ми повинні об‘єднатися і давати жорстку відповідь. Терор розуміє лише силу.

Потрібна сила, щоб кожен, хто підтримує терор, отримував болісні удари. Тільки так ми переможемо і зможемо зберегти майбутнє для нових поколінь”

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