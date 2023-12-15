Тариф на газ для населення з 1 січня – чи зміняться суми у платіжках

В Україні тариф на газ із 1 січня становитиме 7,96 грн за кубометр. Таким чином, ціни не зміняться як мінімум до кінця опалювального сезону 2024-го, передає НСН.

У “Нафтогазі” зазначали: вартість газу розрахована до кінця опалювального сезону. 98% українців купують блакитне паливо у “Нафтогазу”. Це 12,4 млн. українських сімей. При цьому досі можна вибирати, у кого купувати газ.

Так, вартість кубометра газу у різних компаній становить від 7,7 до 9,99 грн. за кубометр. Тарифи діють до 1 травня 2024 року, тож у жовтні змін не було.

Зазначимо, ще у серпні Кабмін продовжив дії спеціальних зобов’язань: компанії, які виробляють опалення та підігрівають воду, зможуть купувати блакитне паливо за зниженою вартістю.

Щоб не отримати платіжку з помилкою, необхідно самостійно вносити показання лічильника з 28 по 5 число щомісяця. Навіть якщо ви не живете в будинку і не користуєтеся газом, але не хочете його відключати, щомісяця потрібно подавати актуальне показ лічильника (навіть якщо за місяць цифра не змінилася).

Коли можуть підвищити ціни на газ

В Україні регулювання тарифів на комунальні послуги, у тому числі газ та електроенергію, дозволяє стримувати темпи інфляції. Однак регулювання скасують уже 2025-го. Це спричинить значне подорожчання комунальних послуг.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

“На прогнозному горизонті адміністративна інфляція поступово зростатиме. Вона визначатиметься насамперед подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів і тарифів на окремі ЖКП. Водночас її стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який згідно з припущеннями цього прогнозу буде скасовано лише у 2025 році”, зазначають в Нацбанку.

Останнє спричинить прискорення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду. Незважаючи на невідкладну потребу усунення дисбалансів в енергетичному секторі, очікується, що подальші урядові рішення про приведення тарифів на ЖКП до ринкових рівнів враховуватимуть високу соціальну значущість тарифів. Тому очікується, що їх підвищення буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями.

Як сплатити за газ онлайн

Онлайн українці можуть:

згенерувати та оплатити платіжку в зручний час

контролювати стан рахунку

обрати вигідну платіжну систему для оплати та моментально отримати чек на електронну пошту

не чекати листоношу – роздрукувати платіжку самостійно

Зробити все це можна в особистому кабінеті на сайті gas.ua

пункт “Налаштування” (https://my.gas.ua/setting) “Отримувати рахунки online”.

Або в чат-ботах:

розділ “Мій рахунок”, далі обрати пункт “Отримувати рахунки онлайн”.

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