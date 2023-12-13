Припинення виплат ВПО з 1 лютого: названо категорії, яким пропонують залишити допомогу

Питання припинення виплат ВПО з 1 лютого обговорювалося сьогодні, 13 грудня, на нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Уряд опрацьовує питання продовження виплат певним категоріям переселенців. Про це повідомляють у Мінреінтеграції, передає НСН.

У нараді взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінінфраструктури та Держцентру зайнятості.

Захід мав на меті узгодити положення проєкту урядової постанови щодо продовження виплат вразливим категоріям осіб з-поміж внутрішніх переселенців. Цей проєкт був розроблений за ініціативи Віцепрем’єрки для підтримки найбільш незахищених категорій ВПО, яким була призначена державна допомога на проживання до 1 серпня 2023 року.

Питання є дуже актуальним та гострим, оскільки постановою КМУ від 11 липня 2023 року № 709 передбачено припинення виплат частині ВПО з 1 лютого 2024 року.

Зокрема, під час наради були розглянуті пропозиції щодо автоматичного продовження виплат ВПО ще на 6 місяців:

особам, які втратили працездатність, або пенсіонерам із низьким рівнем пенсії;

особам з інвалідністю або особам, які доглядають за дитиною з інвалідністю;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Також обговорювалися пропозиції щодо продовження виплат допомоги певним особливо вразливим категоріям внутрішніх переселенців після подачі нової заяви.

Ми маємо підтримувати внутрішніх переселенців. Але до питання продовження виплат ВПО треба підійти виважено. Щоб сфокусувати державну допомогу саме на тих, хто найбільше її потребує, – підкреслила Ірина Верещук

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