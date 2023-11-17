Чи підвищать тариф на світло з 1 січня – в Міненерго зробили заяву

У мережі шириться інформація, що в Україні підвищать тариф на світло з 1 січня. В Міненерго прокоментували це, передає НСН.

Міненерго спростувало недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, яку ширять у мережі. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, йдеться у повідомленні.

В Міненерго зазначили, що Ущаповський не робив таких стверджень у своєму інтерв’ю і НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену у журналістських повідомленнях.

Міненерго звертається до українських журналістів бути пильними та не спотворювати інформацію, особливо у таких важливих та чутливих для населення питаннях, як підвищення тарифів.

Проти України веде війну підступний та сильний ворог. Це протистояння відбувається всюди: на полі бою, в економіці, енергетиці, в інформаційному просторі. Тому недостовірна інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється росіянами в нашому інформаційному просторі, зазначають у відомстві.

Їхня мета – посіяти страх, паніку, зменшити віру суспільства у Перемогу і, як наслідок, – послабити всю країну і нашу здатність протистояти ворогу. Саме тому підігравання українськими журналістами цим російським ІПСО є неприйнятними. Тому ще раз звертаємося з проханням бути пильними та не допомагати діям ворога в інформаційному просторі, додоли в Міненерго.

Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення наразі НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ.

Тариф на світло в Україні

В Україні з 1 червня 2023 року підвищили тариф на електроенергію для населення у зв’язку з тим, що країні були потрібні кошти на відновлення інфраструктури після російських обстрілів. Новий тариф складає 2,64 гривень/кВт-година.

Зауважимо, тариф у 2,64 гривень за кВт-год діє для всіх домогосподарств, незалежно від обсягів споживання.

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