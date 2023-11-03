Коли знімуть мораторій на підвищення «комуналки» – оновлений прогноз НБУ

Коли знімуть мораторій на підвищення «комуналки»? Відповідь на це є у оновленому прогнозу НБУ, передає НСН, посилаючись на РБК Україна.

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасований лише у 2025 році. До того ж це буде супроводжуватися заходами підтримки населення.

Про це свідчать дані в “Інфляційному звіті” Національного банку України за жовтень 2023 року.

Як зазначається у звіті, на прогнозному горизонті адміністративна інфляція поступово зростатиме. Вона визначатиметься насамперед подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів та тарифів на окремі ЖКП.

Водночас її стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який згідно з припущеннями цього прогнозу буде скасовано лише у 2025 році, – йдеться в документі

За прогнозом НБУ, скасування призведе до пришвидшення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду.

Попри нагальну потребу усунення дисбалансів в енергетичному секторі, очікується, що подальші урядові рішення щодо приведення тарифів на ЖКП до ринкових рівнів враховуватимуть високу соціальну значущість тарифів. Тому очікується, що їх підвищення буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями, – йдеться у звіті

Мораторій на «комуналку» – яка ситуація зараз

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

А 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.

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