У бюджетах на 2024 рік передбачено середню вартість долара на рівні 41 гривні. Відповідно до окремих передбачень, у 2028 році американська валюта може досягти 53,9 гривні. Про це пише Телеграф, передає НСН.

Долар може піднятися до 53 гривень: коли українцям очікувати оновлений курс

Як повідомляється на сайті World Economic Outlook, аби середньорічний курс сягнув 37,5 гривні за долар, має відбутись значна девальвація національної валюти. До початку жовтня НБУ утримував ціну на долар на рівні 36,6 гривні.

Середньорічний курс гривні до долара (за даними МВФ) становитиме

у 2023 році — 37,5 грн/$

у 2024 році — 41,4 грн/$

у 2025 році — 46,0 грн/$

у 2026 році — 48,9 грн/$

у 2027 році — 51,3 грн/$

у 2028 році — 53,9 грн/$

Курс долара в Україні станом на 11 жовтня

За даними порталу “Мінфін”, у середу, 11 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,05 (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України продовжує дешевшати — 36,50 грн.

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