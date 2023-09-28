Більшість українців віддають перевагу обміну валюти в обмінних пунктах, але експерт назвав найбільш безпечне і надійне місце. Про всі тонкощі повідомляє професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков для сайту “Pro Гроші”, передає НСН.

Де найвигідніше продавати і купувати долари – відповідь експерта

З точки зору безпеки, банки вважаються найнадійнішими обмінниками. Адже клієнти можуть бути впевнені, що купюри справжні. Крім того, їм видають квитанцію, що підтверджує операцію, а також в банку є система відеоспостереження, яка фіксує дії співробітників і клієнтів.

Також зараз за банками пильно стежить Національний банк України – це гарантує додаткову безпеку валютних операцій.

Обмінники часто пропонують вигідніший курс ніж той, що встановлюють банки. Тому гарантії, що людина не отримає фальшиві купюри – немає. Проте зараз за обмінниками пильно стежить НБУ, тому не в їх інтересах “рити собі яму”, пояснив Плотніков.

Можна резюмувати, що найвигіднішим способом обміняти долари залишається обмінник. Але якщо у вас в пріоритеті безпека, і ви не хочете отримати фальшиві купюри, то краще звернутися до банку.

Чому українці обирають долар

Долар став першою іноземною валютою в Україні після розпаду Радянського Союзу, де валютно-обмінні операції були заборонені, тому перша асоціація в українців саме з доларом.

“Коли ми отримали незалежність в 1991 році, коли пішла лібералізація валютних операцій, то тоді у нас так сталося, що долар — перша іноземна валюта. Не німецька марка, адже в ті часи ще євро не було, а саме долар”, – пояснив Плотніков.

Однак це не означає, що ми вважаємо, ніби то долар краще чи гірше. Це просто традиція, адже це наша перша іноземна валюта, вважає експерт.

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