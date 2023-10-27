Збільшення тарифів “Укренерго” нічим не обґрунтовано – думка експерта

Національна енергетична компанія “Укренерго” хоче в у 2 рази підвищити тариф на диспетчеризацію електроенергії та в 1,7 рази – на передачу електроенергії, що може вдарити по українському бізнесу та населенню. Про це пише Цензор.нет, передає НСН.

Збільшення тарифів “Укренерго” нічим не обґрунтовано

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що “цей експеримент може бути нічим необґрунтований, окрім жадібності менеджменту”.

“Це вже стає трендом, коли менеджмент держмонополій втрачає почуття міри, і через збільшення тарифів намагається маніпуляціями накачати довірені ним монополії грошима українських споживачів, щоб були підстави виплати їм мільйонних зарплат, а також база для різноманітних зловживань”, – зазначає експерт.

Він наводить приклади з розрахунків нових тарифів “Укренерго”, у які, як він вважає, закладаються завищенні суми, або послуги, які неможливо замовити.

У тому, що стосується тарифу на передачу електроенергії, Кулик наводить збільшення витрат на “зелену” генерацію з 25 до 33 млрд грн – при тому, що 18 млрд грн цілком буде достатньо, різниця цін на електроенергію із “зеленим” тарифом значно скоротилася. Також “Укренерго” збільшує “технологічні витрати” до 13,1 млрд грн, тоді як реальна потреба у 2022-2023 склала не більше 10-12 млрд грн.

У тарифі на диспетчеризацію електроенергії “Укренерго” заклало збільшення витрат на “закупівлю додаткових послуг” на 54% – до 24,5 млрд грн. І це при тому, що у 2023 компанії вистачило 15 млрд грн. Окрім того, компанія закладає у тариф такі складові, як закупівля “послуг з регулювання напруги та реактивної потужності” та “послуги забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій”, але в Україні немає сертифікованих постачальників цих послуг.

“Складається враження, що “Укренерго” намагається максимально роздути видаткову частину тарифів на передачу та диспетчеризацію без належних на те причин. Люди з системи кажуть, що єдина причина – непомірні апетити менеджменту, який нашими грошима хоче приховати свою неефективність”, – зазначає Кулик.

Востаннє тарифи на диспетчеризацію та передачу електричної енергії підвищувалися у грудні 2022. Тоді НКРЕКП затвердила підвищення тарифів “Укренерго” у три етапи протягом першого півріччя 2023. У підсумку, тариф на передачу електроенергії зріс на 40%, а тариф на диспетчеризацію – на 54%.

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