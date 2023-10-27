Як зміна погоди вплинула на роботу енергосистеми – Укренерго

Через дощі та сильний вітер в Україні за останню добу в Україні знеструмлено вісім населених пунктів. Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 415 населених пунктів. Про це повідомляє Укренерго, передає НСН.

Як зміна погоди вплинула на роботу енергосистеми

У відомстві розповідають, що у четвер, 26 жовтня, середньодобова температура була на 1,7 °C вища, ніж 25 жовтня (12,8°C проти 11,1°C). Попри потепління, вечірній максимум споживання електроенергії був на 4,7% вище, ніж цей показник 25 жовтня. Однак попри це виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, не має підстав для запровадження графіків відключень.

“Якщо у вас відсутня електроенергія — причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго”, — наголосили в Укренерго.

Скільки населених пунктів перебувають без світла

Через сильні вітри та дощову погоду без світла залишились вісім населених пунктів у Кіровоградській та Полтавській областях. З технічних причин також є відключення в споживачів у Сумській і Чернігівській областях. Там тривають ремонтні роботи.

Окрім того, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 415 населених пунктів.

“Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових”, — йдеться у повідомленні.

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