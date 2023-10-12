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Cкільки коштує підготувати дитину до блекауту: список необхідних речей

підготувати дитину до блекауту
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Українці активно готуються до можливих відключень електроенергії. Як підготувати дитину до блекауту розповідає Інформатор, передає НСН.

Cкільки коштує підготувати дитину до блекауту: список необхідних речей

Якщо електроенергії немає, то в першу чергу чимало людей думає про заряд гаджетів. Для цього важливо, щоб в дитини був свій павербанк. Ціни відрізняються в залежності від потужності пристрою: мінімально це близько 200-300 гривень (на приблизно два-три заряди), а якщо потрібно щось потужніше — ціни будуть від 500-600 гривень і вище.

Також важливо не забути ліхтарик. Найбюджетніші моделі обійдуться близько в 200-300 гривень.

Для безпеки на дорозі в темний час доби потрібно, щоб в дитини були світловідбивні наліпки. Це необхідно, щоб водії за відсутності вуличного освітлення могли побачити пішохода. 35 сантиметрів такої наліпки коштуватиме близько 50 гривень.

Термобілизна в залежності від бренду коштуватиме близько 300-500 гривень. Точна вартість залежатиме від бренду, а також розміру (наприклад, на дитину 5 років, або старше).

Тепла ковдра в залежності від бренду коштуватиме близько 500 гривень.

Порція сублімованої їжі обійдеться близько в 60-90 гривень, в залежності від бренду та складу. Крім того, важливо мати запас консерв — одна баночка за 60-70 гривень і вище, в залежності від виробника.

Важливо на період блекауту мати запас питної води. За п’ять літрів в середньому потрібно заплатити від 60 до 90 гривень.

Розваги. Якщо світла немає доволі довго, а гаджети вже розряджені, то потрібно буде чимось зайнятися з дитиною. Якщо в дитини вже вистачає іграшок, то витрачатися не доведеться. Проте нерідко на блекаути експерти радять мати настільні ігри, щоб провести час всією родиною: вони в залежності від виробника та індивідуальних побажань коштуватимуть в середньому від 150 до 500 гривень (за бажанням – можна знайти й дорожчі варіанти).

У результаті на підготовку дитини до блекауту потрібно виділити приблизно від 1 580 до 2 510 гривень.

Раніше ми писали: Відключення електроенергії – план дій у разі блекаутів озвучили в МВС

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