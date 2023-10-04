Україна готується до складного осінньо-зимового періоду. В МВС озвучили план дій у разі блекаутів в країні

Енергетики попередили, що зима 2023-2024 буде дуже складною, оскільки знищене минулої зими обладнання не можна відновити за рік.

Опираючись на минулорічний досвід, Україна вже підготувала план дій на випадок тривалих відключень електроенергії в країні. Про це у вівторок, 3 жовтня, повідомив глава МВС України Ігор Клименко, інформує НСН.

Відключення електроенергії – план дій у разі блекаутів озвучили в МВС

Він уточнив, що під його керівництвом провели перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії.

“Головна мета – своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, які відбуватимуться в країні”, – зазначив Клименко.

Клименко зауважив, що ми заходимо в складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готовими на всіх напрямках.

“Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі тривалих відключень електроенергії”, – зазначив він.

Він пояснив, що йдеться про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування “пунктів незламності” та ін.

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