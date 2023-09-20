Затверджено трирічний план захисту критичної інфраструктури – Кабмін

Кабінет міністрів затвердив трирічний національний план захисту, безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає НСН.

Затверджено трирічний план захисту критичної інфраструктури

«Затверджено Національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, виконання якого передбачається строком на 3 роки», — написав Мельничук.

Зокрема Національним планом передбачено:

визначення порядку взаємодії суб’єктів захисту КІ у кризових ситуаціях;

забезпечення функціонування системи обміну інформацією;

посилення стійкості КІ;

розроблення програм щодо роботи з громадами та підтримки населення на випадок кризових ситуацій;

уточнення завдань та повноважень суб’єктів захисту критичної інфраструктури, удосконалення законодавства, що регламентує їхню діяльність;

забезпечення проведення моніторингу;

проведення оцінки ризиків і загроз критичній інфраструктурі;

налагодження міжнародної співпраці тощо.

Національний план, який буде реалізовуватися протягом трьох років, сприятиме безперебійній роботі різних категорій об’єктів критичної інфраструктури та забезпечить їх захист від загроз і безперебійне надання життєво важливих послуг населенню.

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