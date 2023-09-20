Затверджено трирічний план захисту критичної інфраструктури – Кабмін

Кабінет міністрів затвердив трирічний національний план захисту, безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає НСН.
Затверджено трирічний план захисту критичної інфраструктури
«Затверджено Національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, виконання якого передбачається строком на 3 роки», — написав Мельничук.
Зокрема Національним планом передбачено:
- визначення порядку взаємодії суб’єктів захисту КІ у кризових ситуаціях;
- забезпечення функціонування системи обміну інформацією;
- посилення стійкості КІ;
- розроблення програм щодо роботи з громадами та підтримки населення на випадок кризових ситуацій;
- уточнення завдань та повноважень суб’єктів захисту критичної інфраструктури, удосконалення законодавства, що регламентує їхню діяльність;
- забезпечення проведення моніторингу;
- проведення оцінки ризиків і загроз критичній інфраструктурі;
- налагодження міжнародної співпраці тощо.
Національний план, який буде реалізовуватися протягом трьох років, сприятиме безперебійній роботі різних категорій об’єктів критичної інфраструктури та забезпечить їх захист від загроз і безперебійне надання життєво важливих послуг населенню.
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